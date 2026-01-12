Menu
SALVADOR
SALVADOR

Nova Rodoviária de Salvador terá câmeras de reconhecimento facial

Anúncio foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues durante a entrega das chaves do novo Terminal Rodoviário

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/01/2026 - 9:36 h
Nova Rodoviária ficará localizada às margens da BR-324
Nova Rodoviária ficará localizada às margens da BR-324 -

O governador Jerônimo Rodrigues afirmou na manhã desta segunda-feira, 12, durante a entrega das chaves do novo Terminal Rodoviário de Salvador, que o local contará com as câmeras de reconhecimento facial da Secretária de Segurança Pública.

“A polícia militar coordenará não só essas câmeras de imagens, mas câmeras de reconhecimento facial para que a gente possa fazer o que nós fazemos na rodoviária, na linha do metrô e o que nós faremos no VLT”, afirmou Jerônimo durante o evento.

Segundo Jerônimo, a medida integra o planejamento regional de segurança pública do local. "Então, haverá uma política de segurança pública e de tranquilidade, tanto para quem trabalha aqui no entorno, para os que chegam e para os que saem".

Nova rodoviária

Localizada às margens da BR-324, a nova rodoviária da capital baiana vai contar com mais de 370 linhas de ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais. O terminal também estará integrado à Estação Águas Claras do Metrô e, futuramente, ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

Implantada por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), o terminal rodoviário ocupa uma área total de 127 mil metros quadrados, com 41 mil metros quadrados de área construída. O complexo dispõe ainda de estacionamento com capacidade para mais de 700 veículos, mais de 230 espaços comerciais e uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

