Wagner nega articulação por Wellington César no Ministério da Justiça
Senador Jaques Wagner (PT-BA) marcou presença em agenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta segunda-feira, 12
Por Ane Catarine e Yuri Abreu
O senador Jaques Wagner (PT-BA) negou que esteja realizando alguma articulação para emplacar o nome do baiano Wellington César Lima e Silva no Ministério da Justiça.
O parlamentar foi perguntando sobre o assunto pelo portal A TARDE, nesta segunda-feira, 11, durante vistoria realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras.
À imprensa, o petista afirmou que a escolha cabe ao presidente Lula (PT), mas que o mandatário conversa e ouve pessoas da sua confiança antes de bater o martelo.
Wagner, apesar disso, elogiou Wellington César Lima e Silva. "É uma pessoa credenciada, é um baiano, foi chefe do Ministério Público aqui, trabalhou com o Rui Costa e com o presidente, sendo chefe do jurídico da Casa Civil, que não é pouca coisa, todo o papel que o presidente assinava passava pela mão e era supervisionado por ele", disse Wagner.
"O nome de Wellington brota com uma certa naturalidade. Agora, campanha e articulação não tem, porque aí é a cabeça do presidente. Eu sei que eles se dão muito bem, e esse tempo que ele trabalhou com o presidente, ganhou muita confiança, até intimidade. Portanto, realmente é um nome que se destaca", completou.
Wagner descarta barganha por Alba e vice para segurar Coronel
O senador Jaques Wagner (PT-BA), descartou, no domingo, 11, durante agenda em Salvador, qualquer negociação envolvendo a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e a vice de Jerônimo Rodrigues (PT) para manter o senador Angelo Coronel (PSD-BA) na base governista.
Segundo as especulações, a esposa do congressista, Eleusa Coronel, seria alçada a vice de Jerônimo na disputa ao governo da Bahia, em outubro — o que deixaria o atual titular do cargo, Geraldo Júnior (MDB), de fora.
