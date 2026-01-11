Wagner descarta barganha por Alba e vice para segurar Coronel

Senador Jaques Wagner (PT-BA) - Foto: Andressa Anholete

O senador Jaques Wagner (PT-BA), descartou, neste domingo, 11, durante agenda em Salvador, qualquer negociação envolvendo a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e a vice de Jerônimo Rodrigues (PT) para manter o senador Angelo Coronel (PSD-BA) na base governista.

Segundo as especulações, a esposa do congressista, Eleusa Coronel, seria alçada a vice de Jerônimo na disputa ao governo da Bahia, em outubro — o que deixaria o atual titular do cargo, Geraldo Júnior (MDB), de fora.

Além disso, para a Alba, o deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD) ganharia apoio do governo ao comando da Casa, o que sepultaria os planos da atual titular do posto, Ivana Bastos (PSD), em concorrer à reeleição.

Em coletiva de imprensa, Wagner ainda ironizou a posição de Coronel de não ter interesse na vice. "Nunca negociei. Em todas as conversas que tive, não passou por isso. A família até disse que não tem interesse em vice", afirmou.

"A presidência da Assembleia depende de uma eleição secreta dentro da Assembleia, no ano que vem, que será uma composição diferente dessa. Então, eu acho que colocar isso na mesa é inócuo, não tem sentido. Vamos resolver essa questão dentro da chapa mesmo, sem mexer em outros cantos", concluiu.

