POLÍTICA
ELEIÇÕES 2026

Wagner descarta barganha por Alba e vice para segurar Coronel

Senador Jaques Wagner participou de agenda em Salvador neste domingo, 11

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/01/2026 - 11:46 h
Senador Jaques Wagner (PT-BA)
Senador Jaques Wagner (PT-BA)

O senador Jaques Wagner (PT-BA), descartou, neste domingo, 11, durante agenda em Salvador, qualquer negociação envolvendo a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e a vice de Jerônimo Rodrigues (PT) para manter o senador Angelo Coronel (PSD-BA) na base governista.

Segundo as especulações, a esposa do congressista, Eleusa Coronel, seria alçada a vice de Jerônimo na disputa ao governo da Bahia, em outubro — o que deixaria o atual titular do cargo, Geraldo Júnior (MDB), de fora.

Além disso, para a Alba, o deputado estadual Angelo Coronel Filho (PSD) ganharia apoio do governo ao comando da Casa, o que sepultaria os planos da atual titular do posto, Ivana Bastos (PSD), em concorrer à reeleição.

Leia Também:

Wagner cita ‘facada pelas costas’ após aprovar PL que reduz pena de Bolsonaro
E Rui? Wagner diz que ele e Coronel vão concorrer ao Senado
Chapa puro-sangue? Foto de Jerônimo, Rui e Wagner agita bastidores

Em coletiva de imprensa, Wagner ainda ironizou a posição de Coronel de não ter interesse na vice. "Nunca negociei. Em todas as conversas que tive, não passou por isso. A família até disse que não tem interesse em vice", afirmou.

"A presidência da Assembleia depende de uma eleição secreta dentro da Assembleia, no ano que vem, que será uma composição diferente dessa. Então, eu acho que colocar isso na mesa é inócuo, não tem sentido. Vamos resolver essa questão dentro da chapa mesmo, sem mexer em outros cantos", concluiu.

Chapa puro-sangue? Foto de Jerônimo, Rui e Wagner agita bastidores

Em meio as especulações sobre a formação da chapa majoritária na Bahia para 2026, o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), tratou de botar uma "pimentinha" na moqueca ao postar uma imagem em seu perfil nas redes sociais.

Na noite da última segunda-feira, 5, ele publicou uma foto ao lado do senador Jaques Wagner (PT-BA) e do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Angelo Coronel eleições 2026 JAQUES WAGNER

