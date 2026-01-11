Menu
POLÍTICA
MOBILIDADE

Jerônimo compara nova rodoviária a aeroporto: "Mais moderna do Brasil"

Governador da Bahia falou sobre expectativa por entrega de equipamento durante agenda na manhã deste domingo, 11

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/01/2026 - 10:25 h
Nova rodoviária deve ser inaugurada mesmo no próximo dia 19
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que a nova rodoviária de Salvador, na região de Águas Claras, lembra muito o desenho de alguns aeroportos, dando como exemplo equipamentos vistos por ele na China.

A declaração foi dada na manhã deste domingo, 11, durante a assinatura de ordens de serviço que autorizam a execução de obras de contenção de encostas em diversos bairros de Salvador. O ato, no bairro do Pau da Lima, foi executado ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

As intervenções fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e contemplam os bairros de Plataforma, Pernambués, Federação, Ondina, Alto do Cabrito, Campinas de Pirajá, Mata Escura, Cajazeiras XI e São Marcos.

"Eu espero, estou aqui pronunciando para que vocês fiquem atentos: eu espero que a gente possa amanhã receber as chaves, fazer uma vistoria e apresentar a vocês da imprensa. É a rodoviária mais moderna do Brasil e por pouco não é a maior. Tem um estilo muito grande dos aeroportos. É o desenho de aeroporto principalmente aeroporto da China, da França", afirmou.

Entorno da nova Rodoviária de Salvador passará por obras da prefeitura
Nova Rodoviária de Salvador vai mesmo resolver trânsito?
Governo confirma inauguração da nova Rodoviária de Salvador; veja data

Inauguração

Segundo o gestor, a expectativa é a de que, em uma semana, tudo esteja regularizado para que a inauguração possa ocorrer no próximo dia 19.

"A expectativa é inaugurar dia 19 e dia 20 ela funcionar, mas nós temos o 'habite-se'. Vocês sabem muito bem que a prefeitura tem que fiscalizar olhar, dar o parecer e a prefeitura fazendo isso, aí sim a gente pode inaugurar", finalizou.

x