Jerônimo compara nova rodoviária a aeroporto: "Mais moderna do Brasil"

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou que a nova rodoviária de Salvador, na região de Águas Claras, lembra muito o desenho de alguns aeroportos, dando como exemplo equipamentos vistos por ele na China.

A declaração foi dada na manhã deste domingo, 11, durante a assinatura de ordens de serviço que autorizam a execução de obras de contenção de encostas em diversos bairros de Salvador. O ato, no bairro do Pau da Lima, foi executado ao lado do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

As intervenções fazem parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) e contemplam os bairros de Plataforma, Pernambués, Federação, Ondina, Alto do Cabrito, Campinas de Pirajá, Mata Escura, Cajazeiras XI e São Marcos.

"Eu espero, estou aqui pronunciando para que vocês fiquem atentos: eu espero que a gente possa amanhã receber as chaves, fazer uma vistoria e apresentar a vocês da imprensa. É a rodoviária mais moderna do Brasil e por pouco não é a maior. Tem um estilo muito grande dos aeroportos. É o desenho de aeroporto principalmente aeroporto da China, da França", afirmou.

Inauguração

Segundo o gestor, a expectativa é a de que, em uma semana, tudo esteja regularizado para que a inauguração possa ocorrer no próximo dia 19.

"A expectativa é inaugurar dia 19 e dia 20 ela funcionar, mas nós temos o 'habite-se'. Vocês sabem muito bem que a prefeitura tem que fiscalizar olhar, dar o parecer e a prefeitura fazendo isso, aí sim a gente pode inaugurar", finalizou.

Entorno da nova Rodoviária de Salvador passará por obras da prefeitura

A Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), firmou um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) com a empresa responsável pelo Novo Terminal Rodoviário do município para a execução de obras de recomposição asfáltica e pavimentação no entorno do equipamento.

A nova Rodoviária de Salvador está localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, e será inaugurada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), no dia 19 de janeiro.