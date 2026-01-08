Nova Rodoviária de Salvador vai mesmo resolver trânsito de Salvador?

A nova Rodoviária de Salvador, localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, nasce com a promessa de oferecer mais modernidade e qualidade aos passageiros que vão rumo às cidades do interior baiano.

A mudança começou a ganhar força em 2019, mas o projeto só começou a ser desenvolvido em 2021, ainda no governo Rui Costa (PT). Em 2026, o novo equipamento ganhou uma data oficial para ser entregue: dia 19 de janeiro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No dia seguinte, 20, uma terça-feira, o espaço será aberto ao público, e os ônibus terão como destino de saída e entrada este local, como já anunciado pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Atual rodoviária gera constantes engarrafamentos na região da Avenida ACM | Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

O novo terminal também surge com a promessa de desafogar o trânsito da região da Avenida ACM, que há anos não comporta mais a demanda de milhares de usuários diários de ônibus intermunicipais e interestaduais.

A inauguração, no entanto, levanta dúvidas sobre se o novo espaço será capaz de resolver os gargalos de mobilidade ou se apenas transferirá a pressão do trânsito para outra região da cidade. Além disso, também surgem questionamentos sobre quais benefícios práticos a população terá com o equipamento.

O Portal A TARDE entrevistou o advogado e especialista em Direito de Trânsito e Mobilidade Urbana, Danilo Oliveira Costa, para analisar os impactos da mudança.

A nova rodoviária vai melhorar o trânsito?

À reportagem, o especialista explicou que a transferência da rodoviária para Águas Claras tem potencial para melhorar o trânsito em Salvador, especialmente por retirar um volume significativo de ônibus de grande porte de uma área já congestionada no coração da cidade.

No entanto, ele alertou que o entorno de Águas Claras ainda não está plenamente preparado para receber a nova rodoviária.

Esse é um ponto sensível e que gera preocupação. A região de Águas Claras e seu entorno ainda não demonstram estar plenamente preparadas para absorver esse novo volume de tráfego, seja do ponto de vista estrutural, seja em termos de informação ao usuário, afirmou. Danilo Oliveira Costa - Advogado e especialista em Direito de Trânsito e Mobilidade Urbana

Danilo Costa avaliou que a iniciativa só será eficaz com um planejamento conjunto entre os órgãos estaduais e municipais de mobilidade, além de diálogo permanente com a população e os trabalhadores do setor.

Não se percebe, até o momento, um planejamento amplamente integrado entre os órgãos estaduais e municipais responsáveis pelo trânsito e pela mobilidade. O que é fundamental para o sucesso da operação.

O advogado também comentou sobre a importância da comunicação oficial por parte dos órgãos públicos sobre como a mudança afetará o cotidiano da sociedade.

"É indispensável ainda comunicação clara com os cidadãos, taxistas, motoristas de aplicativos e mototaxistas sobre os acessos e implantação de orientadores de tráfego", reforçou.



Benefícios reais para os usuários

Além de uma estrutura mais moderna, com mais de 41 mil metros quadrados de área construída, estacionamento para 800 veículos e cerca de 230 pontos comerciais, a nova rodoviária pode trazer ganhos em pontualidade nos embarques e desembarques.

“Em Águas Claras, há maior potencial para organizar os fluxos de chegada e saída dos ônibus, o que pode melhorar a acessibilidade, reduzir atrasos operacionais e aumentar a pontualidade nas partidas e nas chegadas. Para o usuário, isso representa uma experiência mais previsível e funcional no deslocamento intermunicipal”, explicou o especialista.

| Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde

Adeus aos engarrafamentos na Avenida ACM?

Os ônibus que estiverem em deslocamento para Salvador, a partir da meia-noite do dia 20 de janeiro, já deverão se dirigir ao novo terminal.

Com a mudança, a circulação de ônibus intermunicipais será reduzida no centro comercial da capital.

Para Danilo Costa, trata-se de um impacto positivo para a mobilidade urbana, na medida em que contribui para a diminuição dos congestionamentos.

“A circulação de ônibus intermunicipais dentro do principal centro comercial e financeiro de Salvador tende a ser praticamente eliminada. Isso reduz a presença de veículos de grande porte em áreas de tráfego intenso, contribuindo para maior fluidez viária, menor tempo de deslocamento e menos conflitos com o transporte urbano e veículos particulares”, concluiu.

Guia prático: como chegar à nova Rodoviária de Salvador

A partir do dia 20 de janeiro, todas as viagens intermunicipais e interestaduais partem do novo terminal em Águas Claras. Confira as melhores formas de chegar lá:

1. De Metrô (A opção mais rápida)

Esta é a forma mais direta de integração. A nova rodoviária foi construída ao lado do sistema metroviário.

Linha : Utilize a Linha 1 (Vermelha).

: Utilize a Linha 1 (Vermelha). Estação : Desembarque na Estação Águas Claras.

: Desembarque na Estação Águas Claras. Acesso: Haverá uma passarela de conexão direta entre a estação de metrô e o terminal de embarque da rodoviária.

Vantagem : Fuga total dos engarrafamentos da BR-324 e da região do Iguatemi.

2. De Carro ou Aplicativo (Via BR-324)

O acesso principal é feito pela rodovia BR-324, o que facilita para quem vem de outras regiões periféricas.

Sentido : Siga no sentido Feira de Santana.

: Siga no sentido Feira de Santana. Localização : O equipamento fica logo após o viaduto de Águas Claras.

: O equipamento fica logo após o viaduto de Águas Claras. Estacionamento : O novo terminal conta com 800 vagas, facilitando o desembarque de passageiros com malas e acompanhantes.

: O novo terminal conta com 800 vagas, facilitando o desembarque de passageiros com malas e acompanhantes. Dica : Utilize apps de mapas (Google Maps/Waze) digitando "Nova Rodoviária de Salvador - Águas Claras" para verificar o fluxo da BR-324 em tempo real.

3. De ônibus urbano

Salvador terá uma reestruturação nas linhas de ônibus para alimentar o novo terminal.

Terminal de integração : O complexo possui um terminal de ônibus urbanos anexo.

: O complexo possui um terminal de ônibus urbanos anexo. Principais vias de acesso : Linhas que circulam pela BR-324, Via Regional e Estrada do Derba terão paradas integradas.

: Linhas que circulam pela BR-324, Via Regional e Estrada do Derba terão paradas integradas. Integração : Quem utiliza o cartão Salvador Card ou Metropasse poderá fazer a integração tarifária entre ônibus e metrô para chegar ao local.

4. Táxis e mototáxis

Áreas de desembarque : O projeto prevê áreas específicas e sinalizadas para o desembarque rápido (Drop-off), evitando filas na via principal.

: O projeto prevê áreas específicas e sinalizadas para o desembarque rápido (Drop-off), evitando filas na via principal. Pontos oficiais : Assim como na rodoviária antiga, haverá um ponto de táxi oficial dentro do complexo para garantir a segurança dos passageiros na chegada.

Dicas de ouro para a transição: