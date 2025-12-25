SALVADOR
Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô
Estações Detran, Rodoviária e Pernambués estarão paralisadas
A Secretaria de Mobilidade da Prefeitura de Salvador (Semob) vai mobilizar uma linha de ônibus especial gratuita para atender o trecho entre as estações de metrô Detran, Rodoviária e Pernambués, que estarão fechadas durante o próximo domingo, 28, das 5h às 0h.
A suspensão dessas estações se dá por conta de uma obra no viaduto próximo ao Shopping da Bahia.
A mesma operação já aconteceu antes, nos dias 12 e 13 de dezembro, no período da noite, quando as mesmas estações precisaram ser fechadas.
Na ocasião, a suspensão foi forçada para o içamento das vigas do novo viaduto. Porém, a operação do próximo domingo, 28, vai acontecer durante todo o dia.
Como a operação vai funcionar
Para os usuários que desejam seguir rumo a Avenida Paralela deverão desembarcar no Terminal Acesso Norte e utilizar a linha especial que vai ser distribuída da seguinte forma:
- Terminal Acesso Norte: Ponto 14/Plataforma “E”;
- Terminal Urbano da Rodoviária: Plataforma C;
- Centro Empresarial do Iguatemi: ponto de ônibus do local;
- Pernambués: Pontos do Atacadão e do Atakarejo;
- Imbuí: Ponto do Fórum sentido Aeroporto e ponto da passarela do metrô no sentido da Rodoviária.
Agentes da Semob e prepostos da Integra estarão distribuídos nos pontos de parada da linha especial, orientando os usuários e acompanhando o fluxo.
