Entorno da nova Rodoviária de Salvador passará por obras da prefeitura
Novo equipamento será inaugurado no dia 19 de janeiro
Por Ane Catarine
A Prefeitura de Salvador, por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), firmou um Termo de Acordo e Compromisso (TAC) com a empresa responsável pelo Novo Terminal Rodoviário do município para a execução de obras de recomposição asfáltica e pavimentação no entorno do equipamento.
A nova Rodoviária de Salvador está localizada às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras, e será inaugurada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), no dia 19 de janeiro.
Segundo publicação no Diário Oficial do Município (DOM), a empresa NTRS – Novo Terminal Rodoviário de Salvador SPE Ltda. ficará responsável pelo projeto de recomposição de eventuais danos causados pelas intervenções do consórcio da obra, especialmente na implantação do sistema de drenagem pluvial.
O acordo terá vigência de 12 meses, contados a partir da data de assinatura, registrada em 22 de dezembro de 2025.
O que a empresa vai fazer
Entre as ações previstas estão:
- recuperação de ruas e trechos asfaltados;
- reconstrução de calçadas e áreas de circulação de pedestres;
- reparos no sistema de drenagem pluvial;
- correção de outros danos que possam surgir durante a execução das obras.
