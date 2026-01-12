Ponte Salvador-Itaparica: Wagner projeta entrega para 2030

Projeto da Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação | Consórcio Ponte Salvador-Itaparica

O senador Jaques Wagner (PT-BA) projetou para 2030 o funcionamento da ponte Salvador-Itaparica. A declaração do parlamentar foi dada nesta segunda-feira, 12, durante vistoria da nova rodoviária de Salvador ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Ao justificar a extensão da entrega do equipamento, o petista relembrou a pandemia de Covid-19, que fez os insumos para a construção da obra elevarem além do esperado, necessitando que o governo fizesse uma repactuação do contrato.

Wagner ainda falou sobre os requisitos que o Governo da Bahia teve de cumprir junto ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) e ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) para que a obra pudesse andar sem percalços.

"Obra grande é assim mesmo. Tivemos a Covid pelo meio [do caminho]. Com a Covid, os preços dos insumos subiram muito. Tivemos que fazer uma repactuação [do contrato]. Nosso país, felizmente, a democracia tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público. E deu muito trabalho para a gente conseguir aprovar perante o Tribunal de Contas do Estado — a quem eu agradeço — a nova equação", disse.

"Agora estamos em fase de fazer furo de sondagem. E eu continuo dizendo que até 2030 a gente vai ver essa ponte circular. Eu gostaria que ela circulasse antes, mas quando eu falei de metrô, muita gente ironizou, queria BRT. Eu disse, não, vou fazer metrô e fizemos. Na minha opinião, a ponte demorou, mas vai sair", completou.

Etapas da obra da Ponte Salvador-Itaparica

O empreendimento será executado em quatro grandes trechos:

Trecho 1 – Acessos viários em Salvador: construção de estruturas ligando os bairros da Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e dois túneis paralelos aos já existentes na Via Expressa.

Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica: cerca de 30 km de rodovias, conectando a chegada da ponte até a Ponte do Funil, com viadutos e interseções.

Ponte Salvador-Itaparica

A ponte, que será a maior da América Latina com 12,4 km sobre a água, promete se tornar um marco da engenharia nacional. Seus mastros se elevarão a alturas que superarão grandes pontos turísticos de Salvador e do Brasil.

A expectativa é que os mastros principais da estrutura alcancem impressionantes 218 metros de altura, superando estruturas icônicas como o Elevador Lacerda (72 m), o Farol da Barra (62 m) e até o Cristo Redentor, reforçando o tamanho da obra e seu potencial de se tornar um novo cartão-postal da Bahia.

O projeto é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado por dois grandes grupos que estão entre os maiores do mundo no segmento de construção e infraestrutura. São eles: China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e China Communications Construction Company (CCCC).

"O investimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões, com início das obras programado para 2026. A construção terá duração de cinco anos a partir da montagem do canteiro de obras que está prevista para este ano".

Wagner nega articulação por Wellington César no Ministério da Justiça

O senador Jaques Wagner (PT-BA) negou que esteja realizando alguma articulação para emplacar o nome do baiano Wellington César Lima e Silva no Ministério da Justiça.

De acordo com Wagner, Lula deve oficializar o nome após retornar de viagem internacional pela Indonésia e pela Malásia | Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O parlamentar foi perguntando sobre o assunto pelo Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 12, durante vistoria realizada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras.