ELEIÇÕES
DE SAÍDA

Líder do PP na Alba confirma saída e define novo destino político

Deputado Niltinho confirmou que se manterá na base governista para disputar eleições

Ane Catarine e Gabriela Araújo

Por Ane Catarine e Gabriela Araújo

12/01/2026 - 9:24 h
Deputado estadual Niltinho (PP)
Deputado estadual Niltinho (PP)

A fusão entre os partidos Progressistas (PP) e União Brasil, a chamada federação União Progressista, vem causando uma debandada de deputados estaduais para legendas aliadas ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Um dos nomes que está prestes a deixar o PP é o líder da sigla na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Niltinho. Como já antecipado pelo Portal A TARDE, o parlamentar deve se filiar ao PSB, comandado pela deputada federal Lídice da Mata, nos próximos meses.

Na manhã desta segunda-feira, 12, o deputado estadual, que participou da vistoria técnica da nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras, confirmou ao A TARDE que mantém conversas tanto com o partido como com o núcleo governista.

“[...] a partir de março, a [abre a] janela [eleitoral] onde vamos fazer as mudanças. A expectativa não é só do nosso grupo, dos deputados dos Progressistas, nós temos avançados cada vez a nossas conversas com o governo, com o secretário Adolpho Loyola e com o governador Jerônimo”, disse o deputado, complementando:

PSB vira opção para pepistas insatisfeitos com federação
Alba: PSB abre conversas para receber deputados do PP
"Estamos alinhando", diz Niltinho sobre ida do PP à base de Jerônimo

“Estamos avançando mais com as tratativas com o PSB, estamos aguardando alguns detalhes para que a gente realmente possa efetivar isso”.

Por fim, Niltinho ainda ressaltou a aliança do seu grupo com o governador Jerônimo Rodrigues, com vistas para as eleições, que serão definidas em outubro deste ano.

“Isso tem deixado muito claro a posição nossa de alinhamento com o governador Jerônimo Rodrigues, o grupo está muito unido e coeso. O partido que os quatro deputados irão migrar em março será da base do governo”, concluiu o deputado estadual.

Alba Assembleia Legislativa da Bahia eleições Política

