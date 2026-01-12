Líder do PP na Alba confirma saída e define novo destino político

Deputado estadual Niltinho (PP) - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

A fusão entre os partidos Progressistas (PP) e União Brasil, a chamada federação União Progressista, vem causando uma debandada de deputados estaduais para legendas aliadas ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Um dos nomes que está prestes a deixar o PP é o líder da sigla na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Niltinho. Como já antecipado pelo Portal A TARDE, o parlamentar deve se filiar ao PSB, comandado pela deputada federal Lídice da Mata, nos próximos meses.

Na manhã desta segunda-feira, 12, o deputado estadual, que participou da vistoria técnica da nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras, confirmou ao A TARDE que mantém conversas tanto com o partido como com o núcleo governista.

“[...] a partir de março, a [abre a] janela [eleitoral] onde vamos fazer as mudanças. A expectativa não é só do nosso grupo, dos deputados dos Progressistas, nós temos avançados cada vez a nossas conversas com o governo, com o secretário Adolpho Loyola e com o governador Jerônimo”, disse o deputado, complementando:

“Estamos avançando mais com as tratativas com o PSB, estamos aguardando alguns detalhes para que a gente realmente possa efetivar isso”.

Por fim, Niltinho ainda ressaltou a aliança do seu grupo com o governador Jerônimo Rodrigues, com vistas para as eleições, que serão definidas em outubro deste ano.

“Isso tem deixado muito claro a posição nossa de alinhamento com o governador Jerônimo Rodrigues, o grupo está muito unido e coeso. O partido que os quatro deputados irão migrar em março será da base do governo”, concluiu o deputado estadual.