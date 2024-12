"Estamos alinhando", diz Niltinho sobre ida do PP à base de Jerônimo

Niltinho, deputado estadual (PP), durante participação no II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade - Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

O deputado estadual, Niltinho (PP), aguarda o alinhamento com Jerônimo Rodrigues (PT) para finalizar a decisão sobre a ida do PP, na Bahia, para a base do governador do Estado.

"O governador já externou publicamente o desejo de ter o PP compondo a base. Nossa bancada de deputados estaduais já faz parte dessa composição e o que queremos é preencher a lacuna da ida da sigla para a base do atual governo", disse.

Niltinho aproveitou para parabenizar o II Fórum CBPM Mineração & Sustentabilidade.

"Parabenizo ao presidente Henrique Carballal pela iniciativa, e exalto que a mineração acaba sendo uma atividade importante para nosso país, porém ainda escondida, já que existe um potencial incrível, sobretudo para a economia", afirmou.