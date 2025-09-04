Alba: PSB abre conversas para receber deputados do PP

Jerônimo Rodrigues e deputados do PP - Foto: Divulgação | GOVBA

A federação União Progressista, oficializada nas últimas semanas a partir da aliança entre União Brasil e Progressistas, deve gerar novas movimentações no cenário político baiano: deputados estaduais 'pepistas' instasfeitos com a formação do bloco estão iniciando conversas com o PSB, que integra a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, o primeiro deputado estadual do PP a abrir conversas com a deputada federal, presidente do PSB na Bahia, foi Niltinho, um dos principais aliados da base governista. O contato, ainda em estágio embrionário, deve avançar nos próximos dias.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outro nome da bancada pepista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) cortejado pelo PSB, de acordo com outra fonte consultada pelo Portal A TARDE, é o deputado estadual Felipe Duarte. Os parlamentares, que não são ideologicamente identificados com a esquerda, pretendem manter a aliança política com o governador Jerônimo Rodrigues.

Lídice da Mata, presidente do PSB | Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

No campo das especulações, nomes com Hassan Yousseff, Eduardo Salles e Antônio Henrique Júnior, também integrantes do PP na Alba, aparecem como alvos do PSB e de outros partidos da base governista. O Portal A TARDE tentou contato com Niltinho e Salles, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

O que diz o PSB?

Presidente estadual do PSB, a deputada federal Lídice da Mata confirmou, em nota à imprensa, que tem dialogado com parlamentantes que desejam integrar ou permanecer na base governista.

Estamos conversando com parlamentares que vão caminhar com o governador Jerônimo, mas que hoje encontram-se em partidos que não integram a base. Entretanto, tudo ainda não passa de conversas Lídice da Mata, presidente do PSB Bahia

Federação União/PP rompe em Brasília

União Brasil e PP anunciaram, na terça-feira, 2, a saída da federação formada pelas siglas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a exigência de entrega dos cargos no Palácio do Planalto. Juntos, os partidos comandam quatro ministérios: Esportes (André Fufuca/PP), Turismo (Celso Sabino/União Brasil), Desenvolvimento Regional (Waldéz Goes/União Brasil) e Comunicações (Frederico Siqueira/União Brasil).