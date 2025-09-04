COOPERAÇÃO
Gestor do Bahia Sem Fome está na China para conhecer programas sociais
Curso de 20 dias aborda agricultura sustentável e redução de pobreza baseado na experiência chinesa de combate à pobreza extrema
Por Alan Rodrigues
Representantes do governo baiano estão na China para compartilhar experiências e aprimorar as políticas de combate à pobreza e insegurança alimentar, um dos pilares da gestão de Jerônimo Rodrigues (PT).
Na ocasião, Tiago Pereira, gestor do Bahia Sem Fome, Karina Oliveira, representando o Fundo de Combate à Pobreza e Mazinho Carneirto, superintendente de agricultura familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, participam de um curso intensivo de 20 dias.
"A China já conseguiu retirar 7 milhões de chineses da pobreza extrema com ações de tecnologia, transferência de renda, programa de produção de alimentos, de assistência alimentar. Um espaço importante da gente conhecer, intercambiar experiências e fortalecer o que a gente faz na Bahia e consequentemente no Brasil", celebrou Tiago, gestor do Bahia Sem Fome.
Para ele, o evento serve também para fortalecer parcerias e desenvolver estratégias no sentido de reuzir o impacto das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos (EUA) a produtos de exportação brasileiros e fortalecer as economias locais.
"Essa é uma agenda de cooperação internacional estratégica. Estamos no momento de crise política e econômica com imposição dos Estados Unidos de um tarifaço. Essas agendas ajudam a construir possibilidades de saídas, para fortalecer a produção de alimentos, a balança comercial e os circuitos locais de produção e consumo, para que não se tenha um impacto tão grande", avaliou Tiago.
Bahia Sem Fome
O Bahia Sem Fome é o programa estadual de Combate à Fome, e tem como principal meta assegurar às pessoas em situação de vulnerabilidade social o acesso a alimentos em qualidade e quantidade necessárias à garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável.
