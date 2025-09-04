Gestor do Bahia Sem Fome está na China para conhecer programas sociais

Karina Oliveira, representatnte do Fundo de Combate à Pobreza, Tiago Pereira, Gestor do Programa Bahia Sem Fome e Mazinho Carneiro, superintendente de agricultura familiar da SDR - Foto: Divulgação | BSF

Representantes do governo baiano estão na China para compartilhar experiências e aprimorar as políticas de combate à pobreza e insegurança alimentar, um dos pilares da gestão de Jerônimo Rodrigues (PT).

Na ocasião, Tiago Pereira, gestor do Bahia Sem Fome, Karina Oliveira, representando o Fundo de Combate à Pobreza e Mazinho Carneirto, superintendente de agricultura familiar da Secretaria de Desenvolvimento Rural, participam de um curso intensivo de 20 dias.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"A China já conseguiu retirar 7 milhões de chineses da pobreza extrema com ações de tecnologia, transferência de renda, programa de produção de alimentos, de assistência alimentar. Um espaço importante da gente conhecer, intercambiar experiências e fortalecer o que a gente faz na Bahia e consequentemente no Brasil", celebrou Tiago, gestor do Bahia Sem Fome.

Tarifaço

Para ele, o evento serve também para fortalecer parcerias e desenvolver estratégias no sentido de reuzir o impacto das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos (EUA) a produtos de exportação brasileiros e fortalecer as economias locais.

"Essa é uma agenda de cooperação internacional estratégica. Estamos no momento de crise política e econômica com imposição dos Estados Unidos de um tarifaço. Essas agendas ajudam a construir possibilidades de saídas, para fortalecer a produção de alimentos, a balança comercial e os circuitos locais de produção e consumo, para que não se tenha um impacto tão grande", avaliou Tiago.

Bahia Sem Fome

O Bahia Sem Fome é o programa estadual de Combate à Fome, e tem como principal meta assegurar às pessoas em situação de vulnerabilidade social o acesso a alimentos em qualidade e quantidade necessárias à garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável.