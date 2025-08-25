Bahia Sem Fome entrega cozinha em Macarani e lança edital em Conquista

Cada cozinha comunitária fornece 200 refeições por dia para famílias em situação de vulnerabilidade - Foto: Thássio Ramos | BSF

Uma nova cozinha comunitária, com capacidade para fornecer 200 refeições diárias, foi entregue pelo programa Bahia Sem Fome sábado, 23, em Macarani. Na sexta, 22, foi lançado um edital para mais 8 equipamentos, que devem garantir mais 1,6 mil refeições por dia no sudoeste baiano.

O edital do projeto Comida no Prato, lançado em Vitória da Conquista, vai destinar R$ 3 milhões para a seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) que irão atuar na gestão de oito cozinhas comunitárias e solidárias.

Em Macarani, o Bahia Sem Fome inaugurou a nova Cozinha Comunitária e Solidária no bairro Sobral Bentes, fruto de um investimento de R$ 242 mil do Governo do Estado. A unidade será gerida pela Associação Beneficente Arca do Senhor (ABAS) e vai atender 200 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Cidadania e dignidade

Para o coordenador-geral do Programa Bahia Sem Fome, Tiago Pereira, a inauguração simboliza um reforço do compromisso do Estado com o combate à fome em todas as regiões da Bahia.

“Cada cozinha comunitária é mais que um espaço de alimentação: é um espaço de cidadania e dignidade. Em Macarani, estamos garantindo que 200 pessoas tenham não apenas o direito à comida, mas também a esperança renovada de dias melhores”, destacou Tiago.