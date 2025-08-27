Menu
BAHIA

SDE faz pesquisa sobre impactos do tarifaço em empresas da Bahia

Pesquisa vai avaliar impactos do 'Tarifaço' de Trump nas empresas locais

Redação

Por Redação

27/08/2025 - 18:39 h
SDE faz pesquisa para saber os impactos do tarifaço
SDE faz pesquisa para saber os impactos do tarifaço -

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) iniciou uma pesquisa para entender os impactos da política do “tarifaço” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as empresas na Bahia.

A pesquisa foi feita por meio de um questionário enviado às empresas incentivadas pelo governo da Bahia, que tem a exportação como uma de suas atividades mais importantes.

Os resultados serão encaminhados ao grupo de trabalho formado pelo governador Jerônimo Rodrigues, coordenado pela Casa Civil . O material deve ser devolvido até terça-feira (02/09).

Segundo o secretário da pasta, Angelo Almeida, o formulário é simples e de rápido preenchimento. “As respostas serão fundamentais para a criação de medidas que minimizem os efeitos da política de comércio exterior adotada pelo governo dos Estados Unidos”, explica.

