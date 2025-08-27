BAHIA
SDE faz pesquisa sobre impactos do tarifaço em empresas da Bahia
Pesquisa vai avaliar impactos do 'Tarifaço' de Trump nas empresas locais
Por Redação
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) iniciou uma pesquisa para entender os impactos da política do “tarifaço” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as empresas na Bahia.
A pesquisa foi feita por meio de um questionário enviado às empresas incentivadas pelo governo da Bahia, que tem a exportação como uma de suas atividades mais importantes.
Os resultados serão encaminhados ao grupo de trabalho formado pelo governador Jerônimo Rodrigues, coordenado pela Casa Civil . O material deve ser devolvido até terça-feira (02/09).
Leia Também:
Segundo o secretário da pasta, Angelo Almeida, o formulário é simples e de rápido preenchimento. “As respostas serão fundamentais para a criação de medidas que minimizem os efeitos da política de comércio exterior adotada pelo governo dos Estados Unidos”, explica.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes