SDE faz pesquisa sobre impactos do tarifaço em empresas da Bahia

SDE faz pesquisa para saber os impactos do tarifaço - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) iniciou uma pesquisa para entender os impactos da política do “tarifaço” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as empresas na Bahia.

A pesquisa foi feita por meio de um questionário enviado às empresas incentivadas pelo governo da Bahia, que tem a exportação como uma de suas atividades mais importantes.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os resultados serão encaminhados ao grupo de trabalho formado pelo governador Jerônimo Rodrigues, coordenado pela Casa Civil . O material deve ser devolvido até terça-feira (02/09).

Segundo o secretário da pasta, Angelo Almeida, o formulário é simples e de rápido preenchimento. “As respostas serão fundamentais para a criação de medidas que minimizem os efeitos da política de comércio exterior adotada pelo governo dos Estados Unidos”, explica.