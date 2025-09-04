Lula ataca patriotismo de Bolsonaro: “Nem barata tem sangue amarelo”

Presidente Lula (PT) e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Ricardo Stuckert | PR | STF

O patriotismo defendido pelos aliados e pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi questionado pelo presidente Lula (PT) nesta quinta-feira, 4.

Durante discurso, o petista endureceu o tom ao falar sobre o grupo da oposição e criticou o programa habitacional Casa Verde e Amarela, lançado em 2021, pelo ex-mandatário.

“Cadê a Casa Verde e Amarela que eles iam construir? Cadê a carteira Verde e Amarela? Eles podem ter o sangue verde e amarelo. O meu é vermelho", iniciou Lula (PT), em Belo Horizonte (MG), durante lançamento do programa Gás do Povo.

E completou: "O meu sangue é vermelho da cor do sangue de toda a humanidade e de todo o animal vivo no mundo. Não tem ninguém com o sangue amarelo. Nem barata tem sangue amarelo”.

Na ocasião, Lula diz que vê o seu mandato como instrumento para melhorar a vida dos mais pobres já que “os ricos não precisam” de sua administração.

“Eu governo para todo mundo, mas pode ficar certo de que esse todo mundo, no meu coração, 1º estão as pessoas mais pobres desse país”, disse o presidente.

Programa Gás para Todos

O presidente Lula (PT) assinou a medida provisória (MP) que aprova a criação do programa Gás do Povo, que vai substituir o antigo Auxílio Gás, nesta quinta-feira, 04. A proposta do governo federal é a de que o gás de cozinha, o GLP, seja oferecido de forma gratuita para a população de baixa renda.

Entenda o novo programa:

Atualmente o “Auxílio Gás” paga, a aproximadamente 5 milhões de famílias, um subsídio de R$ 108 para custear um botijão e gás;

O valor corresponde à média nacional, calculada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

Porém há estados onde o preço de um botijão gira em torno de R$140 tornando o subsídio insuficiente;

O objetivo do governo é trocar o modelo atual para um voucher que poderá ser trocado por um botijão de gás nas distribuidoras.

As expectativas do Palácio do Planalto são de atender 15 milhões de famílias com o novo programa.