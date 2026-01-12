Policiais envolvidos na morte de idoso baleado na Federação são afastados

PM foi baleado na perna durante ação - Foto: Divulgação | PMBA

Policiais militares envolvidos na ação que resultou na morte de Edilson Lima Moutinho, de 61 anos, foram afastados das atividades operacionais. O idoso foi morto no último sábado, 10, no bairro Federação, em Salvador.

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia confirmou a suspensão dos agentes, como medida administrativa preventiva, até a conclusão da apuração. Segundo a informação, o caso será apurado pelos órgãos competentes.

Relembre o caso

Edilson Lima Moutinho estava em um bar quando foi atingido. Ele foi socorrido por moradores e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Moradores afirmam que os militares não prestaram socorro.

Após a constatação da morte, familiares, amigos e vizinhos promoveram uma manifestação que bloqueou parcialmente o trânsito em frente à Praça Lord Cochrane, entre a Avenida Anita Garibaldi e a Avenida Reitor Miguel Calmon. De acordo com os relatos, os militares chegaram ao local atirando, sem qualquer indício de confronto, e acertaram o idoso.

Ainda conforme as informações dos moradores, policiais teriam impedido a continuidade da manifestação, efetuando disparos para o alto e utilizando gás de pimenta para dispersar o grupo.

O corpo da vítima foi sepultado sob forte comoção no domingo (11), no Cemitério Campo Santo. A ocorrência foi a primeira registrada de vítima de bala perdida em Salvador em 2026.