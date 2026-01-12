Cantor que morreu em queda de avião teve premonição sobre acidente

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Vítima do acidente de avião que matou seis pessoas, na Colômbia, no último sábado, 10, o cantor Yeison Jiménez, de 34 anos, havia sonhado três vezes com o queda.

Em entrevista recente à rádio Caracol, o artista revelou que estava tendo uma sequência de sonhos perturbadores envolvendo aeronaves. No total, foram três episódios.

Yeison contou que em dois deles, ele estava na Espanha e chegava ao Aeroporto Olaya, em Medellín. Em um dos relatos, ele descreveu um diálogo com o piloto que afirmava não saber pilotar o avião.

“Eu tenho um avião. Sonhei duas vezes na Espanha que chegava ao Aeroporto Olaya em Medellín, e o capitão me dizia: ‘Eba, estamos prontos’, e eu respondia: ‘Cara, vai dar uma voltinha com o avião’, e ele voltava e dizia que não conseguia aprender a pilotar o avião. Ele voltava para o avião, decolava, e quando retornava me dizia: ‘Cara, ainda bem que um tubo se soltou’.", relatou.

Durante o relato, o artista disse que acordou agitado após o sonho. Em outro momento, afirmou ter revivido o sonho, só que de maneira diferente. Desta vez, ele estava dentro da aeronave e conseguia ver Medellín durante o voo.

No relato, Yeison Jiménez contou que ouvia o comandante falar que tudo estava pronto e que não havia motivo para preocupação. No entano, pouco depois, o piloto comentou empolgado que eles quase haviam morrido.

Sobre o acidente

Yeison Jiménez foi uma das vítimas do acidente do avião de pequeno porte, que caiu e pegou fogo logo após a decolagem, na tarde de sábado, 11, na Colômbia. A queda, que ocorreu no departamento de Boyacá, deixou seis mortos, causando comoção no país.

Além do cantor, as vítimas foram o piloto e integrantes da equipe do cantor: o empresário e gerente musical, o fotógrafo Waisman Mora e dois produtores.

As causas da queda ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, mas sabe-se que o avião era de uso privado e tinha como destino a cidade de Medellín, no noroeste colombiano.

Segundo a Aeronáutica Civil da Colômbia, o avião decolou do aeródromo de Paipa por volta das 16h, no horário local. Pouco depois de sair da pista, a aeronave não conseguiu ganhar altitude e acabou saindo do trajeto em alta velocidade.

A queda ocorreu em uma área próxima a uma região de floresta. Com o impacto, o avião pegou fogo, o que inviabilizou qualquer tentativa de resgate. Todas as pessoas a bordo morreram ainda no local.

A Promotoria da Colômbia informou que abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. Técnicos irão analisar dados da aeronave, condições operacionais e possíveis fatores externos que possam ter contribuído para a queda.

Quem era Yeison Jiménez?

Conhecido por músicas como "Aventurero", "Vete" e “Guaro”, Yeison Jiménez era considerado uma das principais apostas da música colombiana atual. Ele construiu uma carreira de destaque nos últimos anos e estaca em ascensão desde 2021.

Seu lançamento mais recente, a música “Pedazos”, havia sido divulgado cerca de quatro meses antes do acidente. Entre os sucessos mais conhecidos do artista estão “Aventurero” e “Guaro”.

O cantor também integrou o júri do reality musical “Yo Me Llamo”, exibido pela Caracol Televisión, uma das principais emissoras da Colômbia. Ele deixa esposa e três filhos.