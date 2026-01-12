Menu
REBATEU

Jerônimo defende sistema de progressão estudantil criticado pela oposição

Medida gerou críticas por supostamente proporcionar a aprovação automática dos estudantes

Cássio Moreira e Anderson Ramos

Cássio Moreira e Anderson Ramos

12/01/2026 - 17:30 h
Jerônimo durante discurso na entrega do do Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro Jardim Armação.
Jerônimo durante discurso na entrega do do Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro Jardim Armação.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez uma defesa enfática da Portaria nº 190/2024 que trata sobre o regime de progressão de estudantes. À época em que foi publicada, no início de 2024, a medida gerou críticas por supostamente proporcionar a aprovação automática dos estudantes da rede estadual de ensino.

Em discurso nesta segunda-feira, 12, durante a entrega da reforma do Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro Jardim Armação, em Salvador, o gestor rebateu os comentários negativos sobre a medida.

“Eles quando falam, querem que a escola privada considere no conselho as condições de não fazer os filhos deles repetirem, mas os nossos podem ficar mais um ano atrasados. E de quem é a culpa quando o estudante não passa de ano? É do estudante que às vezes vai com fome para a escola e não tem condições de absorver o conteúdo? Está numa escola de calor, abafada, quente, sala apertada e quer que a gente aprenda? Já foi pior. As escolas eram de professores que não tinham formação”, disse o governador.

Na época, a Secretaria de Educação (SEC) emitiu nota à imprensa explicando que a medida visa dar oportunidade para o estudante progredir dentro da jornada escolar a partir de uma série de ações que incluem aumento de ofertas, formação, Bolsa Presença, busca ativa, Progressão Parcial entre outras.

“Este projeto considera uma percepção de avaliação integral, olhando o estudante pelas seus talentos e interesses ao invés das lacunas, propondo que ele possa recuperar, através do Regime de Progressão Parcial estruturado, as pendências para componentes curriculares específicos, partindo do entendimento que a reprovação de ano não é uma medida eficaz no objetivo de retenção e formação do estudante”, disse a SEC.

x