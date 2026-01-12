Jerônimo defende sistema de progressão estudantil criticado pela oposição

Jerônimo durante discurso na entrega do do Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro Jardim Armação. - Foto: Clara Pessoa / Ag. A Tarde

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) fez uma defesa enfática da Portaria nº 190/2024 que trata sobre o regime de progressão de estudantes. À época em que foi publicada, no início de 2024, a medida gerou críticas por supostamente proporcionar a aprovação automática dos estudantes da rede estadual de ensino.

Em discurso nesta segunda-feira, 12, durante a entrega da reforma do Colégio Estadual de Tempo Integral Pedro Calmon, no bairro Jardim Armação, em Salvador, o gestor rebateu os comentários negativos sobre a medida.

“Eles quando falam, querem que a escola privada considere no conselho as condições de não fazer os filhos deles repetirem, mas os nossos podem ficar mais um ano atrasados. E de quem é a culpa quando o estudante não passa de ano? É do estudante que às vezes vai com fome para a escola e não tem condições de absorver o conteúdo? Está numa escola de calor, abafada, quente, sala apertada e quer que a gente aprenda? Já foi pior. As escolas eram de professores que não tinham formação”, disse o governador.

Na época, a Secretaria de Educação (SEC) emitiu nota à imprensa explicando que a medida visa dar oportunidade para o estudante progredir dentro da jornada escolar a partir de uma série de ações que incluem aumento de ofertas, formação, Bolsa Presença, busca ativa, Progressão Parcial entre outras.

“Este projeto considera uma percepção de avaliação integral, olhando o estudante pelas seus talentos e interesses ao invés das lacunas, propondo que ele possa recuperar, através do Regime de Progressão Parcial estruturado, as pendências para componentes curriculares específicos, partindo do entendimento que a reprovação de ano não é uma medida eficaz no objetivo de retenção e formação do estudante”, disse a SEC.