PT faz proposta a Coronel para garantir chapa puro-sangue

Senadores Jaques Wagner e Angelo Coronel. - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Uma nova proposta está na mesa para a arrumação da chapa governista na Bahia. De acordo com a coluna de Milena Teixeira do portal Metrópoles, o PT propôs, na semana passada, que o senador Angelo Coronel (PSD-BA) componha a chapa como suplente do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), no próximo pleito.

A sigla quer garantir a chapa “puro-sangue”, composta pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner, e pelo atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues, sem perder o apoio do PSD.

Por isso, a legenda propôs que o senador do partido comandado por Gilberto Kassab “divida” o mandato com o líder do governo no Senado, que assumiria um cargo no governo em um eventual novo mandato de Lula.

Segundo Wagner, a proposta foi sugerida para que o impasse com Coronel seja solucionado sem “briga”. “Eu acho que tem outras formas da gente fazer. Eu realmente perguntei se ele toparia vir aqui para a suplência. Não tem por que a gente brigar só pelo direito de ele ser candidato”, disse o líder do governo no Senado

Foto agita bastidores

Em meio as especulações sobre a formação da chapa majoritária na Bahia para 2026, o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), tratou de botar uma "pimentinha" na moqueca ao postar uma imagem em seu perfil nas redes sociais.

Na noite da última segunda-feira, 5, ele publicou uma foto ao lado do senador Jaques Wagner (PT-BA) e do ministro da Casa Civil, Rui Costa.