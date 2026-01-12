Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTRATÉGIA

PT faz proposta a Coronel para garantir chapa puro-sangue

Nova proposta buscar evitar o racha do senador com a base governista

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

12/01/2026 - 15:51 h
Senadores Jaques Wagner e Angelo Coronel.
Senadores Jaques Wagner e Angelo Coronel. -

Uma nova proposta está na mesa para a arrumação da chapa governista na Bahia. De acordo com a coluna de Milena Teixeira do portal Metrópoles, o PT propôs, na semana passada, que o senador Angelo Coronel (PSD-BA) componha a chapa como suplente do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), no próximo pleito.

A sigla quer garantir a chapa “puro-sangue”, composta pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner, e pelo atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues, sem perder o apoio do PSD.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Senador projeta eleição acirrada e põe em xeque candidatura de ACM Neto
Wagner defende chapa com Alckmin e freia debate sobre Haddad
Líder do PP na Alba confirma saída e define novo destino político

Por isso, a legenda propôs que o senador do partido comandado por Gilberto Kassab “divida” o mandato com o líder do governo no Senado, que assumiria um cargo no governo em um eventual novo mandato de Lula.

Segundo Wagner, a proposta foi sugerida para que o impasse com Coronel seja solucionado sem “briga”. “Eu acho que tem outras formas da gente fazer. Eu realmente perguntei se ele toparia vir aqui para a suplência. Não tem por que a gente brigar só pelo direito de ele ser candidato”, disse o líder do governo no Senado

Foto agita bastidores

Em meio as especulações sobre a formação da chapa majoritária na Bahia para 2026, o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), tratou de botar uma "pimentinha" na moqueca ao postar uma imagem em seu perfil nas redes sociais.

Na noite da última segunda-feira, 5, ele publicou uma foto ao lado do senador Jaques Wagner (PT-BA) e do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Angelo Coronel Bahia chapa governista JAQUES WAGNER PT Rui Costa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senadores Jaques Wagner e Angelo Coronel.
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Senadores Jaques Wagner e Angelo Coronel.
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Senadores Jaques Wagner e Angelo Coronel.
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Senadores Jaques Wagner e Angelo Coronel.
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x