Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Ilhéus contrata imóvel sem licitação e autoriza R$ 1,5 milhão para mobiliários

Informações publicadas no Diário Oficial do município chamam atenção pelos valores

Ane Catarine

Por Ane Catarine

12/01/2026 - 12:43 h
Prefeitura de Ilhéus
Prefeitura de Ilhéus -

A Prefeitura de Ilhéusfirmou contrato de R$ 120 mil para a locação de um imóvel destinado à instalação do Centro Municipal de Atendimento Especializado (CEMAE), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. A contratação ocorreu sem licitação, por meio de inexigibilidade, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

O termo foi homologado e ratificado pela secretária municipal de Saúde, Sonilda Santana de Mello, tendo como favorecida Karine Lins Hora Carvalho, proprietária do imóvel.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o extrato publicado, o contrato prevê valor global de R$ 120 mil, a ser pago conforme o termo de referência, com base na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações) e no Decreto Municipal nº 269/2025.

Embora a legislação permita a contratação direta de imóveis mediante justificativa técnica, a operação chama atenção pelo valor envolvido, considerando que contratos dessa natureza costumam ter vigência anual. O montante corresponde, em média, a R$ 10 mil mensais.

Leia Também:

Prefeitura de Ilhéus proíbe exigência de consumação mínima nas praias
Ilhéus autoriza R$ 10,7 milhões para material gráfico e gera controvérsia
Prefeito de Ilhéus vira garrafa de whisky em cima de palco; veja
Ilhéus é reconhecida como capital nacional do cacau e do chocolate

Valor milionário reservado para compra de móveis

Além da locação, a Prefeitura de Ilhéus publicou a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 001/2025, que autoriza a administração municipal a contratar até R$ 1.582.620,00 para a compra de móveis destinados às secretarias municipais ao longo de 2026.

O registro de preços é resultado do Pregão Eletrônico nº 036/2025, modalidade de licitação que permite à administração reservar valores e condições para aquisições futuras, sem obrigatoriedade de compra imediata.

A empresa vencedora do certame foi a MOBILI Móveis Indústria Comércio e Serviços Ltda, com sede em Brumado, no sudoeste baiano.

O Portal A TARDE solicitou esclarecimentos à Prefeitura de Ilhéus sobre a locação do imóvel e a ata de registro de preços, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

administração pública ilhéus Política Municipal Prefeitura de Ilhéus secretaria de Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prefeitura de Ilhéus
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Prefeitura de Ilhéus
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Prefeitura de Ilhéus
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Prefeitura de Ilhéus
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x