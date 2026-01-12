Ilhéus contrata imóvel sem licitação e autoriza R$ 1,5 milhão para mobiliários

Prefeitura de Ilhéus - Foto: Secom Ilhéus | Divulgação

A Prefeitura de Ilhéusfirmou contrato de R$ 120 mil para a locação de um imóvel destinado à instalação do Centro Municipal de Atendimento Especializado (CEMAE), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. A contratação ocorreu sem licitação, por meio de inexigibilidade, conforme publicação no Diário Oficial do Município.

O termo foi homologado e ratificado pela secretária municipal de Saúde, Sonilda Santana de Mello, tendo como favorecida Karine Lins Hora Carvalho, proprietária do imóvel.

De acordo com o extrato publicado, o contrato prevê valor global de R$ 120 mil, a ser pago conforme o termo de referência, com base na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações) e no Decreto Municipal nº 269/2025.

Embora a legislação permita a contratação direta de imóveis mediante justificativa técnica, a operação chama atenção pelo valor envolvido, considerando que contratos dessa natureza costumam ter vigência anual. O montante corresponde, em média, a R$ 10 mil mensais.

Valor milionário reservado para compra de móveis

Além da locação, a Prefeitura de Ilhéus publicou a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 001/2025, que autoriza a administração municipal a contratar até R$ 1.582.620,00 para a compra de móveis destinados às secretarias municipais ao longo de 2026.

O registro de preços é resultado do Pregão Eletrônico nº 036/2025, modalidade de licitação que permite à administração reservar valores e condições para aquisições futuras, sem obrigatoriedade de compra imediata.

A empresa vencedora do certame foi a MOBILI Móveis Indústria Comércio e Serviços Ltda, com sede em Brumado, no sudoeste baiano.

O Portal A TARDE solicitou esclarecimentos à Prefeitura de Ilhéus sobre a locação do imóvel e a ata de registro de preços, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.