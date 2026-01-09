Ilhéus autoriza R$ 10,7 milhões para material gráfico e gera controvérsia

Prefeito Valderico Junior - Foto: Divulgação/Prefeitura de Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, sob a gestão do prefeito Valderico Junior (União Brasil), firmou duas Atas de Registro de Preços (ARP) que autorizam gastos de até R$ 10,7 milhões com materiais gráficos e serviços de comunicação visual destinados às secretarias municipais.

Os registros, que decorrem do Pregão Eletrônico nº 025/2025 e do Processo Administrativo nº 028/2025, beneficiam duas empresas sediadas em Salvador e chamam atenção pelo alto valor envolvido para serviços semelhantes.

As atas foram assinadas em 1º de dezembro de 2025 e publicadas no Diário Oficial do Município em 8 de janeiro de 2026.

Empresas beneficiadas

Um dos registros de preços foi firmado com a Uranus 2 Comunicação LTDA, no valor estimado de R$ 6.938.750,00, para o fornecimento de materiais de comunicação visual às secretarias municipais.

O segundo contrato beneficia a empresa TC Impressões Gráficas de Salvador LTDA, com valor estimado de R$ 3.799.686,30, também para a produção de materiais gráficos destinados à estrutura administrativa do município.

Apesar de terem nomes diferentes, os dois contratos envolvem a produção de material institucional, o que levanta dúvidas sobre serviços repetidos e a divisão do gasto público.

Somadas, as duas atas permitem que a Prefeitura de Ilhéus despenda até R$ 10.738.436,30 com serviços gráficos e de comunicação visual, sem a necessidade de nova licitação a cada contratação.

Orçamento de 2026

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de Ilhéus para 2026 prevê um orçamento superior a R$ 900 milhões, com destaque para:

Educação: R$ 239 milhões

Saúde: R$ 180 milhões

Infraestrutura e Defesa Civil: R$ 112 milhões

Embora os R$ 10,7 milhões autorizados para a produção de material de comunicação representem apenas uma parte do orçamento total, o valor chama atenção pela falta de detalhamento público e pelo fato de duas empresas terem sido contratadas para serviços semelhantes em ano eleitoral.

Vale ressaltar que o prefeito Valderico Junior é aliado de ACM Neto (União Brasil), pré-candidato ao governo da Bahia.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Prefeitura de Ilhéus para solicitar esclarecimentos sobre as contratações, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.