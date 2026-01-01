Prefeito de Ilhéus vira garrafa de whisky em cima de palco; veja

Valderico Júnior, prefeito de Ilhéus - Foto: Reprodução

O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (União Brasil), protagonizou uma cena inusitada durante o show da virada do ano no município, ao lado da cantora Manu Bahtidão. O gestor, que está no primeiro mandato, virou uma garrafa de whisky em cima do palco.

A cena viralizou nas redes sociais. Valderico senta em uma cadeira no palco, enquanto Manu vira a garrafa na sua boca. Em seguida, o prefeito levanta e inverte as funções com a artista, virando a bebida para a cantora, que se senta na mesma cadeira.

Prefeito se pronuncia

Nas redes sociais, Valderico falou sobre o show, mas não mencionou o episódio. O prefeito publicou fotos ao lado de Manu e elogiou a artista pela apresentação.

"Manu Bahtidão trouxe todo o sentimento que nos representa. Alegria, união, música e muito calor", escreveu o prefeito nas redes sociais.

