Prefeito de Ilhéus vira garrafa de whisky em cima de palco; veja
Valderico Júnior protagonizou momento ao lado de Manu Batidão
Por Cássio Moreira
O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (União Brasil), protagonizou uma cena inusitada durante o show da virada do ano no município, ao lado da cantora Manu Bahtidão. O gestor, que está no primeiro mandato, virou uma garrafa de whisky em cima do palco.
Leia Também:
A cena viralizou nas redes sociais. Valderico senta em uma cadeira no palco, enquanto Manu vira a garrafa na sua boca. Em seguida, o prefeito levanta e inverte as funções com a artista, virando a bebida para a cantora, que se senta na mesma cadeira.
Prefeito se pronuncia
Nas redes sociais, Valderico falou sobre o show, mas não mencionou o episódio. O prefeito publicou fotos ao lado de Manu e elogiou a artista pela apresentação.
"Manu Bahtidão trouxe todo o sentimento que nos representa. Alegria, união, música e muito calor", escreveu o prefeito nas redes sociais.
Veja o vídeo
Manu Batidão e o litrão de uísque com o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior (UB), durante o festival da virada na terra da Gabriela. 👀 pic.twitter.com/dROBTREZN3— Victor Pinto (@victordojornal) January 1, 2026
