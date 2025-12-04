Depois dos coronéis e da bruxa, o cacau entra na era do chocolate

Valderico: ‘Já temos mais de 60 fábricas de chocolate lá’ - Foto: Divulgação

Presente na Fenagro, Valderico Júnior (UB), prefeito de Ilhéus, diz que o chocolate lá produzido brilhou no Salon du Chocolat, realizado entre o fim de outubro e o início de novembro em Paris, o maior evento de chocolate e confeitaria do mundo.

– Só em Portugal eu já tive três vezes. É sucesso total.

Diz Valderico que a novela Cacau, produzida pela TV portuguesa, filmada em Itacaré, Portugal e exibida em mais de 90 países, deu uma grande ajuda na badalação do chocolate.

Associado a isso tem o modelo de cultivo do cacau na Bahia, no sistema cabruca, que implica em manter a mata nativa. E foi por esse motivo que ele botou na Secretaria do Meio Ambiente o agrônomo Milton Andrade, um arauto da causa.

Três tempos – É por conta desse cenário que Ilhéus virou a capital do chocolate no terceiro tempo da história do fruto de ouro.

O primeiro foi a era dos coronéis, que o escritor Jorge Amado, filho de Itabuna, mas com uma trajetória toda fincada em Ilhéus, muito badalou nas obras, como Gabriela, Cravo e Canela.

O segundo foi um tempo de maldição, a era da vassoura-de-bruxa, que espalhou desgraça na região e até fez com que muitos produtores endividados atribuíssem o desprezo que sofreram das políticas oficiais ao estigma dos coronéis criado por Jorge Amado.

Agora vem a era do chocolate que Valderico festeja.

– Já temos mais de 60 fábricas lá. E a coisa só cresce.

Em Conquista, Wagner em cena prejudica mais Tiago Correia

É consenso em Vitória da Conquista: com a entrada em cena de Wagner Alves Dias, marido da prefeita Sheila Lemos (UB) e já lançado pré-candidato a deputado estadual, o grande prejudicado é o deputado estadual Tiago Correia (PSDB), marido de Ana Coelho, que em 2022 foi candidata a vice-governadora na chapa de ACM Neto.

O próprio Tiago, que em 2022 teve 10.795 votos lá, admite que com Wagner no páreo dificilmente repetiria essa votação, mas está correndo atrás de compensações, noutros municípios, com ajuda de ACM Neto, e também lá.

– Tô buscando alianças com lideranças que não votam em Sheila. É a única possibilidade que tenho.

Tiago teve quase 72 mil votos no conjunto e é tido como um dos prováveis reeleitos na atual safra. Em 2018, ficou suplente e assumiu quando Marcel Moraes foi cassado. Agora, tenta o terceiro mandato.

Paulo Câmara faz as contas

Outro que também está muito atento ao cenário é o deputado Paulo Câmara (PSDB). Em 2022, ele teve 53.580 votos, mesmo assim não se reelegeu. Ainda viu 16 outros deputados com menos votos serem eleitos. Assumiu o mandato depois que Pablo Roberto se elegeu vice-prefeito de Feira de Santana, e agora diz que observa o cenário.

– E olho com todo cuidado. Não vou em canoa furada.

Raimundinho da JR espera folia passar e definir futuro

Nas eleições de 2022, o PL de Jair Bolsonaro elegeu quatro deputados estaduais, Leandro de Jesus, Diego Castro, Raimundinho da JR e Vítor Azevedo. Os dois primeiros ficaram fiéis às origens, mas os dois últimos logo bandearam para o governo, embora tenham permanecido na legenda, até porque, se saíssem, perderiam os mandatos.

Agora, Vítor tem um leque de partidos para escolher, que inclui MDB, PDT, Podemos, PSD e Solidariedade. E Raimundinho, vai para onde?

A pergunta foi feita a ele esta semana, quando ele visitou a Fenagro como integrante da Comissão de Agricultura. A resposta:

– Ah, amigo, isso só depois do Carnaval. E até lá muita coisa pode acontecer!

REGISTROS

Sinjorba no prelo

O Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) deu entrada, em 14 de novembro, no pedido de registro da nova diretoria, presidida pela jornalista Fernanda Gama. O prazo de 10 dias acabou segunda, mas o Cartório do 1º Ofício do Registro de Títulos e Documentos disse estar finalizando a análise e pediu para entrar em contato amanhã à tarde. Pode?

Doutor honoris causa

A Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) aprovou a concessão a Jerônimo do título de doutor honoris causa, proposta do reitor Alessandro Fernandes. A entrega será amanhã. Jerônimo estudou lá. Na época, ia trajado de índio.

Dá para entender?

Ao ver a notícia de que o deputado Eduardo Bolsonaro, autoexilado nos EUA, elogiou o telefonema de Lula para Donald Trump, dizendo esperar que eles se entendam, um pecuarista bolsonarista presente na Fenagro não se conteve:

– Dá para entender?

Ewerton e Jair

A ideia do vereador Cláudio Tinoco (UB) de conceder o título de Cidadão Soteropolitano ao jogador Éverton Ribeiro, do Bahia, mexeu com a torcida rubro-negra. Dizem que se o Vitória escapar, Jair Ventura, o técnico, também merece.

*Colaborou Marcos Vinicius