Marcinho, Vítor e Raimundinho, os infiéis enfim buscam o ajuste

Desde a posse dos deputados estaduais baianos da atual legislatura, no começo de 2023, três se notabilizaram por estarem fora de tom do ponto de vista partidário. Vítor Azevedo e Raimundinho da Jr se elegeram pelo PL de Bolsonaro, mas sempre se portaram como aliados de Jerônimo. E Marcinho Oliveira pelo UB de ACM Neto, mas também idem, idem.

Agora, quando 2026 se aproxima, eles procuram se ajustar conforme as tendências. Ontem, Marcinho convocou a imprensa para dizer que conseguiu a homologação, na Justiça, do seu direito de buscar nova legenda. Será o PRD, partido que, segundo ele, já nasce forte.

– Já nascemos com quatro prefeitos, quatro vices, 21 pré-candidatos a deputado federal e 32 a deputado estadual.

COM ELMAR – Marcinho diz, também, que o PRD terá o primeiro defensor dos animais candidato ao Senado, Marcell Moraes, que era deputado estadual e foi cassado em outubro de 2020 acusado pelo Conselho de Medicina Veterinária de usar a castração de animais para fins eleitorais.

Ainda afirmou que mantém a lealdade ao deputado federal Elmar Nascimento (UB) que, ao que dizem, também pode ir para o PRD.

Já Vítor Azevedo só aguarda a janela partidária abrir para filiar-se ao PSD de Otto Alencar, enquanto Raimundinho, que se anuncia pré-candidato a deputado federal, também espera a janela, mas ainda não sabe para onde vai. Uma coisa ainda não foi dita, mas é quase certa: todos vão ficar com Jerônimo.

Euclides, o rei da CCJ na Alba

O deputado Euclides Fernandes (PT) está virando sensação na CCJ da Alba. Ontem, após a aprovação de três projetos e a rejeição de três, houve um impasse, o deputado Tiago Correia (PSDB) sugeriu parar a pauta e votar um novo projeto. Euclides sugeriu que fosse um já da pauta. Robinson Almeida (PT), o presidente, colocou as duas propostas em votação. Euclides perdeu: “Então, eu vou embora”. Saiu e a sessão caiu, por falta de quórum.

E a ideologia vai ao plenário

A polarização direita e esquerda caiu, ontem, no plenário da Alba. Fala Leandro de Jesus (PL):

– Todo militante de esquerda é um potencial assassino. No Brasil ou fora dele, a esquerda sempre foi violenta, chegando ao extremo de assassinar pessoas, como tentaram com Bolsonaro e Trump.

Fala Rosemberg Pinto (PT):

– Eu não sou potencial assassino. Quem matou milhares de inocentes foi a turma dele durante a ditadura.

O racismo que deu pena leve

Mamadou Gaye, ex-cônsul da França na Bahia, não gostou nem um pouco do desfecho do processo que ele moveu contra o francês Fabien Liquori, a quem acusa de racismo, manifestado por um e-mail. A decisão: Liquori deve pedir desculpas, também por e-mail, e pagar R$ 3 mil por danos morais. O caso foi tratado como ofensa leve.

– A Justiça protege os que cometem crimes, ao invés de proteger as vítimas.

Lila Brandão, as telas que até parecem fotografias

Lila Brandão é o nome que brilha com obras de arte no saguão de entrada da Alba, com a exposição ‘Contraste’, 12 obras em óleo sobre tela, espatulado, aquarela e acrílica. Com ateliê no bairro da Caixa D’Água, ela, que é pedagoga, professora de educação infantil, celebra 30 anos de artes plásticas, quando adotou rigor para garantir qualidade. Manda buscar na Europa os materiais que usa, como a tinta em frasco de 30 ml que custa R$ 200. Ela diz que a qualidade é bem melhor.

Mas o grande mérito é a precisão. Alguns quadros são tão perfeitos que mais parecem fotografias, como uma do sol se pondo sobre o mar.

– Sempre estimulei a criatividade, buscando liberar o que existe em crianças, adolescentes e também em mim mesma. A arte é colocar tudo de dentro pra fora. Sem ela, não seria possível compreender como o povo se comportava nas épocas em que não havia fotografia. A arte liberta.

Presídio comendador

Marcos Presídio, presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA), é o comendador da vez: receberá, amanhã (10h), a Comenda 2 de Julho, mais alta condecoração da Alba, onde ele trabalhou por 32 anos. A iniciativa é do deputado Marcelinho Veiga (UB).

Pedra no caminho

A Conferência Municipal do PCdoB, realizada domingo em Remanso, serviu para o senador Angelo Coronel (PSD) botar mais um pedregulho no sapato. O prefeito Marcos Palmeiras, que é do partido, bradou: ‘Se Coronel for candidato ao Senado abro dissidência’.

Taboquinhas isolada 1

Após muitas paradas para reparo, a prefeitura de Itacaré decidiu encerrar de vez a travessia de balsa para pedestres e veículos no acesso ao povoado de Taboquinhas. Diz que apesar da manutenção recente, os técnicos disseram que não dá mais, falta segurança.

Taboquinhas isolada 2

Taboquinhas é um bucólico povoado de Itacaré que fica a 28km dase de, mato a dentro. A estrada foi toda asfaltada recentemente, mas até que uma nova balsa chegue, carro não chegará lá. A travessia do Rio de Contas, que passa em frente, só de lancha.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*