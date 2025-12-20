Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Ilhéus é reconhecida como capital nacional do cacau e do chocolate

Projeto de lei foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/12/2025 - 8:17 h
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 19
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 19 -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei que confere ao município de Ilhéus, na Bahia, o título de Capital Nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 19.

A nova norma foi proposta pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA). A autora destaca que Ilhéus desempenha um papel crucial na cacauicultura brasileira, sendo um dos principais polos de produção do país.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Dados do Governo do Estado da Bahia apontam que, em 2024, o sul do estado concentrava mais de 100 marcas de chocolate de origem, grande parte sediada em Ilhéus. Desse total, cerca de 70% da produção tem origem na agricultura familiar, reforçando o papel social e econômico do setor para pequenos produtores.

Leia Também:

Caso de intoxicação na Univasf é encerrado sem conclusão
Sem bateria e movidos a luz: os menores robôs do mundo já são reais
TCM vai passar o pente-fino em emendas municipais na Bahia

O município também abriga a fábrica solidária da ChocoSol, inaugurada em 2023, que beneficia o cacau produzido na região e tem capacidade para produzir até 1,2 mil quilos de chocolate, ampliando o valor agregado à produção local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cacau chocolate ilhéus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 19
Play

Mais de quatro toneladas de maconha são apreendidas na Bahia

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 19
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 19
Play

Triplo homicídio: vídeo mostra trabalhadores antes de tragédia

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 19
Play

Acidente com caminhão desgovernado deixa cinco mortos na Chapada Diamantina

x