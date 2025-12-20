Ilhéus é reconhecida como capital nacional do cacau e do chocolate

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 19 - Foto: Ascom / Seagri

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou um projeto de lei que confere ao município de Ilhéus, na Bahia, o título de Capital Nacional da Rota do Cacau e do Chocolate. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 19.

A nova norma foi proposta pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA). A autora destaca que Ilhéus desempenha um papel crucial na cacauicultura brasileira, sendo um dos principais polos de produção do país.

Dados do Governo do Estado da Bahia apontam que, em 2024, o sul do estado concentrava mais de 100 marcas de chocolate de origem, grande parte sediada em Ilhéus. Desse total, cerca de 70% da produção tem origem na agricultura familiar, reforçando o papel social e econômico do setor para pequenos produtores.

O município também abriga a fábrica solidária da ChocoSol, inaugurada em 2023, que beneficia o cacau produzido na região e tem capacidade para produzir até 1,2 mil quilos de chocolate, ampliando o valor agregado à produção local.