OPORTUNIDADE
Gratuito! Senai abre 660 vagas para cursos de Jovem Aprendiz
Incrições devem ser feitas até 30 de janeiro
Por Luiza Nascimento
O Senai abriu inscrições para os cursos de Aprendizagem Industrial Básica na Bahia, No total, serão oferecidas 660 vagas gratuitas destinadas a jovens com idade entre 14 e 21 anos.
Os interessados devem estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental ou já ter concluído o Ensino Médio, conforme o curso escolhido. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de janeiro, através do site do Senai.
Vagas disponíveis
- Assistente de Logística;
- Assistente de Produção;
- Assistente em Análise de Dados;
- Inspetor de Análise da Qualidade;
- Eletricista Industrial;
- Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais;
- Mecânico de Usinagem Convencional.
Leia Também:
A confirmação da matrícula seguirá a ordem de classificação geral, conforme a data de inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis por unidade, curso e turno.
O início das aulas está previsto para fevereiro ou março. Os alunos matriculados poderão firmar contrato de aprendizagem, de acordo com a demanda das indústrias.
Cidades contempladas
- Alagoinhas (60 vagas);
- Barreiras (60);
- Camaçari (66);
- Feira de Santana (101);
- Ilhéus (66);
- Jacobina (35);
- Lauro de Freitas (90);
- Luís Eduardo Magalhães (13);
- Mucuri/Itabatã (31);
- Salvador: Dendezeiros (70) e Cimatec (37);
- Senhor do Bonfim (31).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes