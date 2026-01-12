Menu
EDUCAÇÃO
OPORTUNIDADE

Gratuito! Senai abre 660 vagas para cursos de Jovem Aprendiz

Incrições devem ser feitas até 30 de janeiro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/01/2026 - 14:02 h
Imagem ilustrativa da imagem Gratuito! Senai abre 660 vagas para cursos de Jovem Aprendiz
-

O Senai abriu inscrições para os cursos de Aprendizagem Industrial Básica na Bahia, No total, serão oferecidas 660 vagas gratuitas destinadas a jovens com idade entre 14 e 21 anos.

Os interessados devem estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental ou já ter concluído o Ensino Médio, conforme o curso escolhido. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de janeiro, através do site do Senai.

Vagas disponíveis

  • Assistente de Logística;
  • Assistente de Produção;
  • Assistente em Análise de Dados;
  • Inspetor de Análise da Qualidade;
  • Eletricista Industrial;
  • Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais;
  • Mecânico de Usinagem Convencional.

A confirmação da matrícula seguirá a ordem de classificação geral, conforme a data de inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis por unidade, curso e turno.

O início das aulas está previsto para fevereiro ou março. Os alunos matriculados poderão firmar contrato de aprendizagem, de acordo com a demanda das indústrias.

Cidades contempladas

  • Alagoinhas (60 vagas);
  • Barreiras (60);
  • Camaçari (66);
  • Feira de Santana (101);
  • Ilhéus (66);
  • Jacobina (35);
  • Lauro de Freitas (90);
  • Luís Eduardo Magalhães (13);
  • Mucuri/Itabatã (31);
  • Salvador: Dendezeiros (70) e Cimatec (37);
  • Senhor do Bonfim (31).

