Gratuito! Senai abre 660 vagas para cursos de Jovem Aprendiz

O Senai abriu inscrições para os cursos de Aprendizagem Industrial Básica na Bahia, No total, serão oferecidas 660 vagas gratuitas destinadas a jovens com idade entre 14 e 21 anos.

Os interessados devem estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental ou já ter concluído o Ensino Médio, conforme o curso escolhido. As inscrições devem ser realizadas até o dia 30 de janeiro, através do site do Senai.

Vagas disponíveis

Assistente de Logística;

Assistente de Produção;

Assistente em Análise de Dados;

Inspetor de Análise da Qualidade;

Eletricista Industrial;

Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais;

Mecânico de Usinagem Convencional.

A confirmação da matrícula seguirá a ordem de classificação geral, conforme a data de inscrição, respeitando o número de vagas disponíveis por unidade, curso e turno.

O início das aulas está previsto para fevereiro ou março. Os alunos matriculados poderão firmar contrato de aprendizagem, de acordo com a demanda das indústrias.

Cidades contempladas