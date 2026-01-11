Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso com vagas imediatas para diferentes níveis

Oportunidades são para níveis médio, técnico e superior

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

11/01/2026 - 20:10 h
Imagem ilustrativa da imagem Prefeitura anuncia concurso com vagas imediatas para diferentes níveis
-

A Prefeitura de Lavras, no sul de Minas Gerais, anunciou a abertura de um concurso público. Com 169 vagas imediatas, as oportunidades contemplam os níveis médio, técnico e superior.

Além disso, haverá formação de cadastro de reserva, para cargos do quadro permanente da administração municipal. Os interessados podem realizar as inscrições através deste link,entre os dias 16 de março e 16 de abril.a prova está prevista para o dia 17 de maio.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Concurso público em Bonfim é alvo de denúncias por intransparência
Salário de R$ 9 mil: inscrições para concurso da Marinha terminam nesta quinta
Ufba abre inscrições para concurso com salários de até R$ 13,2 mil

Sobre a prova

Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva. Ela será feita em caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, haverá outras etapas específicas, que variam de acordo com o cargo escolhido. O conteúdo programático, assim como o cronograma detalhado do certame, estão descritos no edital.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público edital Lavras MInas Gerais prova objetiva Vagas de Emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x