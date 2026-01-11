Prefeitura anuncia concurso com vagas imediatas para diferentes níveis

- Foto: Freepik

A Prefeitura de Lavras, no sul de Minas Gerais, anunciou a abertura de um concurso público. Com 169 vagas imediatas, as oportunidades contemplam os níveis médio, técnico e superior.

Além disso, haverá formação de cadastro de reserva, para cargos do quadro permanente da administração municipal. Os interessados podem realizar as inscrições através deste link,entre os dias 16 de março e 16 de abril. Já a prova está prevista para o dia 17 de maio.

Sobre a prova

Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva. Ela será feita em caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, haverá outras etapas específicas, que variam de acordo com o cargo escolhido. O conteúdo programático, assim como o cronograma detalhado do certame, estão descritos no edital.