CONCURSOS
CONCURSOS

Ufba abre inscrições para concurso com salários de até R$ 13,2 mil

As inscrições seguem até as 12h do dia 3 de fevereiro de 2026

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

06/01/2026 - 12:23 h
Universidade Federal da Bahia (Ufba)
Universidade Federal da Bahia (Ufba)

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) lançou o edital de um concurso público para o cargo de professor do magistério superior, com salários de até R$ 13,2 mil. Ao todo, estão sendo ofertadas 36 vagas para a Classe A, com denominação de professor assistente, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas.

O processo seletivo será composto por quatro etapas:

  • prova teórico-prática ou escrita, de caráter eliminatório e classificatório;
  • prova didática;
  • avaliação de títulos; de caráter classificatório;
  • defesa de memorial, de caráter classificatório.

Provas

As provas estão previstas para ocorrer entre 11 de março e 30 de abril de 2026, em datas a serem divulgadas pela universidade com pelo menos 30 dias de antecedência.

Taxa de inscrição

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no sistema da Ufba e seguem até as 12h do dia 3 de fevereiro de 2026. A taxa varia conforme a titulação exigida para a área pretendida: R$ 150 para graduação, aperfeiçoamento ou especialização; R$ 180 para mestrado; e R$ 200 para doutorado.

Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda, além de doadores de medula óssea, desde que o pedido seja feito entre 2 e 19 de janeiro.

Distribuição de vagas

As vagas reservadas seguem a legislação federal de ações afirmativas, com percentuais de 25% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, aplicados sobre o total de vagas do edital. Os candidatos que optarem pelas cotas passarão por procedimentos complementares de verificação, como heteroidentificação, no caso de pessoas negras, e análise documental para indígenas e quilombolas.

x