Salário de R$ 9 mil: inscrições para concurso da Marinha terminam nesta quinta

Os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 140 - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prazo de inscrição para o processo seletivo da Marinha do Brasil, que oferece 18 vagas temporárias para profissionais de nível superior, termina nesta quinta-feira, 8. As oportunidades têm remuneração de R$ 9 mil e são para atuação em Salvador e Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

As vagas estão distribuídas entre as áreas de medicina, apoio à saúde, magistério, administração e engenharia. Os candidatos poderão concorrer aos seguintes cargos:

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vagas em Salvador

Medicina:

Coloproctologia (1);

Gastroenterologia (1);

Oncologista (1);

Ortopedia (2);

Radiologia (1);

e Urologia (1).

Saúde:

Fonoaudiologia com especialização em Fonoaudiologia Hospitalar (1);

Odontologia com especialização em Endodontia (1);

e Veterinária (1).

Técnica:

Administração (3);

e Direito (1).

Magistério:

1 vaga para Geografia.

Engenharia:

1 vaga para Engenharia Naval.

Vagas em Porto Seguro

Vaga para Segurança do Tráfego Aquaviário, podendo se candidatar profissionais Bacharéis em:

em Ciências Náuticas (Máquinas e Náutica);

Engenharia (Naval, Elétrica ou Mecânica);

Tecnologia em Construção Naval;

ou Tecnologia em Sistemas de Navegação.

Processo seletivo

O processo seletivo consiste em uma prova objetiva de Língua Portuguesa, aplicada para todos os candidatos, exceto os da área de Medicina, que terão prova sobre conhecimentos básicos na área.

Os aprovados serão submetidos à inspeção de saúde, ao teste de aptidão física, verificação documental, dados biográficos, bem como prova de títulos. Vale ressaltar que podem participar do processo homens e mulheres, com idade entre 18 e 41 anos.

Taxa de inscrição

Para participar, os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 140. O processo deve ser realizado por meio do site da Marinha do Brasil. Uma área do site de inscrições é dedicada para os interessados nas vagas de Medicina.