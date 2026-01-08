Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONCURSOS

Salário de R$ 9 mil: inscrições para concurso da Marinha terminam nesta quinta

Vagas estão distribuídas entre Salvador e Porto Seguro

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

08/01/2026 - 8:05 h | Atualizada em 08/01/2026 - 8:45
Os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 140
Os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 140 -

O prazo de inscrição para o processo seletivo da Marinha do Brasil, que oferece 18 vagas temporárias para profissionais de nível superior, termina nesta quinta-feira, 8. As oportunidades têm remuneração de R$ 9 mil e são para atuação em Salvador e Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.

As vagas estão distribuídas entre as áreas de medicina, apoio à saúde, magistério, administração e engenharia. Os candidatos poderão concorrer aos seguintes cargos:

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vagas em Salvador

Medicina:

  • Coloproctologia (1);
  • Gastroenterologia (1);
  • Oncologista (1);
  • Ortopedia (2);
  • Radiologia (1);
  • e Urologia (1).

Saúde:

  • Fonoaudiologia com especialização em Fonoaudiologia Hospitalar (1);
  • Odontologia com especialização em Endodontia (1);
  • e Veterinária (1).

Técnica:

  • Administração (3);
  • e Direito (1).

Magistério:

  • 1 vaga para Geografia.

Engenharia:

  • 1 vaga para Engenharia Naval.

Vagas em Porto Seguro

Vaga para Segurança do Tráfego Aquaviário, podendo se candidatar profissionais Bacharéis em:

  • em Ciências Náuticas (Máquinas e Náutica);
  • Engenharia (Naval, Elétrica ou Mecânica);
  • Tecnologia em Construção Naval;
  • ou Tecnologia em Sistemas de Navegação.

Processo seletivo

O processo seletivo consiste em uma prova objetiva de Língua Portuguesa, aplicada para todos os candidatos, exceto os da área de Medicina, que terão prova sobre conhecimentos básicos na área.

Os aprovados serão submetidos à inspeção de saúde, ao teste de aptidão física, verificação documental, dados biográficos, bem como prova de títulos. Vale ressaltar que podem participar do processo homens e mulheres, com idade entre 18 e 41 anos.

Taxa de inscrição

Para participar, os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 140. O processo deve ser realizado por meio do site da Marinha do Brasil. Uma área do site de inscrições é dedicada para os interessados nas vagas de Medicina.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

marinha do brasil nível superior processo seletivo Salvador Vagas de Emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 140
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x