EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Universidade oferece mais de 2 mil vagas em cursos gratuitos

Iniciativa oferta mais de 2 mil vagas durante o mês de janeiro

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/01/2026 - 17:03 h
Universidade disponibilizada mais de 40 cursos gratuitos
A universidade UNINASSAU de Salvador inicia com a edição 2026.1 do Projeto Capacita, que oferta mais de 40 cursos gratuitos ao longo do mês de janeiro. As inscrições para os cursos da iniciativa ficam abertas até o dia 31 do mês de janeiro.

A iniciativa disponibiliza mais de 2 mil vagas para a comunidade de Salvador e Região Metropolitana (RMS). As atividades acontecem na unidade da Pituba.

Entenda o Capacita

O Capacita é uma porta de entrada para quem deseja desenvolver habilidades práticas, experimentar novas áreas de atuação, ou até fortalecer seu currículo.

Os cursos são de curta duração com atividades práticas, acessíveis e alinhadas às demandas do mercado de trabalho brasileiro.

Programação

A programação conta com cursos voltados às áreas de:

  • empreendedorismo acessível;
  • geração de renda;
  • saúde;
  • bem-estar;
  • beleza;
  • tecnologia.

Inscrições

As inscrições e a programação completa dos cursos estão disponíveis no site oficial. Para participar, basta pesquisar por “Capacita Salvador”, escolher o curso desejado e garantir a vaga.

Para a reitora da UNINASSAU Salvador, Cecília Queiroz, esse projeto permite que os participantes aprendam algo aplicável. “O Capacita traduz o compromisso do Centro Universitário com uma educação acessível, prática e conectada com a realidade das pessoas. São cursos pensados para gerar impacto imediato, seja no trabalho, no empreendedorismo ou na descoberta de novos caminhos profissionais”.

