EDUCAÇÃO
Universidade oferece mais de 2 mil vagas em cursos gratuitos
Iniciativa oferta mais de 2 mil vagas durante o mês de janeiro
A universidade UNINASSAU de Salvador inicia com a edição 2026.1 do Projeto Capacita, que oferta mais de 40 cursos gratuitos ao longo do mês de janeiro. As inscrições para os cursos da iniciativa ficam abertas até o dia 31 do mês de janeiro.
A iniciativa disponibiliza mais de 2 mil vagas para a comunidade de Salvador e Região Metropolitana (RMS). As atividades acontecem na unidade da Pituba.
Entenda o Capacita
O Capacita é uma porta de entrada para quem deseja desenvolver habilidades práticas, experimentar novas áreas de atuação, ou até fortalecer seu currículo.
Os cursos são de curta duração com atividades práticas, acessíveis e alinhadas às demandas do mercado de trabalho brasileiro.
Programação
A programação conta com cursos voltados às áreas de:
- empreendedorismo acessível;
- geração de renda;
- saúde;
- bem-estar;
- beleza;
- tecnologia.
Inscrições
As inscrições e a programação completa dos cursos estão disponíveis no site oficial. Para participar, basta pesquisar por “Capacita Salvador”, escolher o curso desejado e garantir a vaga.
Para a reitora da UNINASSAU Salvador, Cecília Queiroz, esse projeto permite que os participantes aprendam algo aplicável. “O Capacita traduz o compromisso do Centro Universitário com uma educação acessível, prática e conectada com a realidade das pessoas. São cursos pensados para gerar impacto imediato, seja no trabalho, no empreendedorismo ou na descoberta de novos caminhos profissionais”.
