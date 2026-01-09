Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

Ainda dá tempo! Inscrições para Colégios da PM terminam nesta sexta

Vagas serão definidas mediante sorteio realizado no dia 16 de janeiro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

09/01/2026 - 8:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Ainda dá tempo! Inscrições para Colégios da PM terminam nesta sexta
-

As inscrições do processo seletivo para os novos alunos dos colégios e creche da Polícia Militar da Bahia (CPMs) para o ano letivo de 2026, se encerram nesta sexta-feira, 9. Os candidatos serão escolhidos por meio de um sorteio eletrônico que contemplará 2.800 pessoas.

As vagas contemplam 16 unidades dos CPMs localizadas em Salvador, Região Metropolitana e no interior do Estado. É possível fazer o cadastro através do site da PM e da Secretaria Estadual de Educação.

A seleção é aberta a filhos de policiais militares, bombeiros militares e servidores civis da PMBA e do Corpo de Bombeiros, além de candidatos cujos responsáveis não integram essas corporações.

Confira a divisão:

  • 2.307 para o ensino fundamental;
  • 485 para o ensino médio;
  • 53 para a educação infantil.

O sorteio

O sorteio será realizado no Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), localizado na Vila Militar do Bonfim, na Avenida Dendezeiros, em Salvador, às 10h do dia 16 de janeiro.

As matrículas dos selecionados devem ser feitas presencialmente na unidade escolhida, entre 19 e 22 de janeiro, mediante apresentação da documentação exigida.

Caso haja vagas remanescentes, as listas de suplentes serão divulgadas nos dias 23 e 30 de janeiro.

x