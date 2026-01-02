Menu
OPORTUNIDADE

Colégios da PM-BA abrem inscrições para 2026; veja como participar

Processo seletivo é feito por meio de sorteio eletrônico

Redação

Por Redação

02/01/2026 - 8:37 h
-
-

As inscrições para o processo seletivo de admissão de alunos nos Colégios da Polícia Militar da Bahia (CPMs) e na creche para o ano letivo de 2026 começam no próximo domingo, 5, e serão feitas por meio de sorteio eletrônico.

De acordo com o edital conjunto da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA), o sorteio contempla vagas distribuídas em 16 unidades dos CPMs localizadas na capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador e no interior do estado.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da PMBA, das 0h do dia 5 até as 23h59 do dia 9 de janeiro de 2026.

A seleção é aberta a filhos de policiais militares, bombeiros militares e servidores civis da PMBA e do Corpo de Bombeiros, além de candidatos cujos responsáveis não integram essas corporações.

Data do sorteio

O sorteio eletrônico está marcado para o dia 16 de janeiro de 2026, às 10h, e será realizado no Instituto de Ensino e Pesquisa da PMBA, em Salvador, com acompanhamento de representantes de órgãos públicos e da sociedade civil.

A lista dos candidatos contemplados será divulgada no mesmo site utilizado para as inscrições.

Os candidatos sorteados deverão realizar a matrícula presencialmente na unidade escolhida entre os dias 19 e 22 de janeiro, mediante apresentação da documentação exigida.

Caso haja vagas remanescentes, as listas de suplentes serão divulgadas nos dias 23 e 30 de janeiro.

x