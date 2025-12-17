IF Baiano abre inscrições para mais de mil vagas pelo Sisu em 2026

IF Baiano abre inscrições para mais de mil vagas para 2026 - Foto: Divulgação | IF Baiano

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) divulgou que vai ofertar 1.009 vagas em cursos superiores no interior do estado por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

Vale ressaltar que a participação no Sisu será destinada a estudantes que tenham concluído o ensino médio, participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtido nota superior a zero na redação e não tenham se inscrito como treineiros.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições para as vagas serão abertas no dia 19 janeiro de 2026.

As oportunidades são referentes a 29 cursos nas seguintes áreas:

ciências agrárias;

educação;

tecnologia da informação;

gestão;

engenharias.

Os cursos estarão disponíveis em 11 campi do IF Baiano, sendo eles: