CONCURSOS
IF Baiano abre inscrições para mais de mil vagas pelo Sisu em 2026
Inscrições serão abertas em janeiro de 2026
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) divulgou que vai ofertar 1.009 vagas em cursos superiores no interior do estado por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).
Vale ressaltar que a participação no Sisu será destinada a estudantes que tenham concluído o ensino médio, participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtido nota superior a zero na redação e não tenham se inscrito como treineiros.
As inscrições para as vagas serão abertas no dia 19 janeiro de 2026.
Leia Também:
As oportunidades são referentes a 29 cursos nas seguintes áreas:
- ciências agrárias;
- educação;
- tecnologia da informação;
- gestão;
- engenharias.
Os cursos estarão disponíveis em 11 campi do IF Baiano, sendo eles:
- Alagoinhas;
- Bom Jesus da Lapa;
- Catu;
- Guanambi;
- Itapetinga;
- Santa Inês;
- Senhor do Bonfim;
- Serrinha;
- Teixeira de Freitas;
- Uruçuca;
- Valença.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes