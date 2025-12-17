Menu
HOME > CONCURSOS
CONCURSOS

IF Baiano abre inscrições para mais de mil vagas pelo Sisu em 2026

Inscrições serão abertas em janeiro de 2026

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

17/12/2025 - 18:30 h
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) divulgou que vai ofertar 1.009 vagas em cursos superiores no interior do estado por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

Vale ressaltar que a participação no Sisu será destinada a estudantes que tenham concluído o ensino médio, participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtido nota superior a zero na redação e não tenham se inscrito como treineiros.

As inscrições para as vagas serão abertas no dia 19 janeiro de 2026.

As oportunidades são referentes a 29 cursos nas seguintes áreas:

  • ciências agrárias;
  • educação;
  • tecnologia da informação;
  • gestão;
  • engenharias.

Os cursos estarão disponíveis em 11 campi do IF Baiano, sendo eles:

  • Alagoinhas;
  • Bom Jesus da Lapa;
  • Catu;
  • Guanambi;
  • Itapetinga;
  • Santa Inês;
  • Senhor do Bonfim;
  • Serrinha;
  • Teixeira de Freitas;
  • Uruçuca;
  • Valença.

x