Prouni 2026 divulga data para inscrições; veja calendário

Os candidatos que estão querendo uma vaga no ensino superior privado em 2026, já podem começar a separar a documentação necessária. O edital para o Programa Universidade para Todos (Prouni) foi publicado nesta quinta-feira, 8, no Diário Oficial da União (DOU).

No documento, estão disponíveis cdatas e condições para o processo seletivo do primeiro semestre. As inscrições acontecem entre 26 e 29 de janeiro, no portal Acesso Único, mediante login do gov.br.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 3 de fevereiro, e o da segunda, 2 de março.

Confira o calendário

Inscrições: 26 a 29 de janeiro

Resultado da primeira chamada: 3 de fevereiro

Resultado da segunda chamada: 2 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

Quem pode se inscrever?

O Prouni oferece bolsas de 100% e 50% de desconto em instituições de ensino particulares. Aqueles que tem interesse em tentar uma vaga, devem ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 ou 2025 e obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento, além de nota superior a zero na redação.

Além disso, é necessário ter cursado o ensino médio completo ou parcial na rede pública ou, em caso de escola particular, ter sido bolsista.

Pessoas com com deficiência também estão aptos. Além disso, professores da rede pública podem concorrer aos cursos de licenciatura e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica.