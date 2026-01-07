Como usar a nota do Enem no Sisu 2026? Veja datas e mudanças

Inscrições do Sisu começam em 19 de janeiro - Foto: Rafael Muller/Ag. A TARDE

Com a divulgação do resultado do Enem 2025 marcada para a próxima sexta-feira, 16, começa oficialmente a corrida por uma vaga no ensino superior público em todo o país. A nota obtida no exame será a chave de acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, principal porta de entrada para universidades federais, estaduais e institutos federais.

As inscrições para o Sisu estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pelo Portal de Acesso Único ao Ensino Superior, plataforma oficial do Ministério da Educação (MEC).

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sisu 2026 será o maior dos últimos anos

A edição de 2026 chega com números expressivos. Ao todo, 136 instituições públicas — entre universidades, institutos federais e centros federais de educação tecnológica — irão ofertar 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de graduação.

Os candidatos poderão escolher até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência, além de concorrer simultaneamente na ampla concorrência e nas modalidades de cotas previstas em lei e nas ações afirmativas próprias de cada instituição.

Quem pode participar do Sisu 2026

Poderão se inscrever no processo seletivo estudantes que tenham participado de ao menos uma edição do Enem entre 2023, 2024 ou 2025, desde que:

Tenham obtido nota acima de zero na redação

Não tenham se inscrito como treineiros

Uma das principais novidades é que o sistema passará a considerar automaticamente a melhor média ponderada entre as três edições do Enem, de acordo com o curso escolhido. Em caso de empate, o critério será a maior nota em disciplinas específicas, conforme ordem definida no edital.

Cotas continuam garantidas por lei

De acordo com o MEC, a classificação inicial acontece pela ampla concorrência. Em seguida, o sistema aplica automaticamente a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, respeitando os percentuais estabelecidos pela legislação.

Para disputar essas vagas, o candidato deve preencher o cadastro socioeconômico no momento da inscrição.

Faculdades baianas que participam do Sisu

A Bahia estará representada por universidades federais, estaduais e institutos federais. Confira:

Universidades Federais

UFBA – Universidade Federal da Bahia

UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

UFOB – Universidade Federal do Oeste da Bahia

UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia

UNIVASF – Campus Paulo Afonso (BA)

UNILAB – Campus na Bahia

Universidades Estaduais

UNEB – Universidade do Estado da Bahia

UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana

UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz

UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Institutos Federais

IFBA – Instituto Federal da Bahia

IF Baiano – Instituto Federal Baiano

Calendário oficial do Sisu 2026

Para não perder nenhum prazo, fique atento às datas: