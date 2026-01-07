ENEM
Como usar a nota do Enem no Sisu 2026? Veja datas e mudanças
Notas do Enem 2025 abrem caminho para o Sisu 2026, que terá a maior oferta de vagas dos últimos anos
Por Iarla Queiroz
Com a divulgação do resultado do Enem 2025 marcada para a próxima sexta-feira, 16, começa oficialmente a corrida por uma vaga no ensino superior público em todo o país. A nota obtida no exame será a chave de acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, principal porta de entrada para universidades federais, estaduais e institutos federais.
As inscrições para o Sisu estarão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pelo Portal de Acesso Único ao Ensino Superior, plataforma oficial do Ministério da Educação (MEC).
Sisu 2026 será o maior dos últimos anos
A edição de 2026 chega com números expressivos. Ao todo, 136 instituições públicas — entre universidades, institutos federais e centros federais de educação tecnológica — irão ofertar 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos de graduação.
Os candidatos poderão escolher até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência, além de concorrer simultaneamente na ampla concorrência e nas modalidades de cotas previstas em lei e nas ações afirmativas próprias de cada instituição.
Leia Também:
Quem pode participar do Sisu 2026
Poderão se inscrever no processo seletivo estudantes que tenham participado de ao menos uma edição do Enem entre 2023, 2024 ou 2025, desde que:
- Tenham obtido nota acima de zero na redação
- Não tenham se inscrito como treineiros
Uma das principais novidades é que o sistema passará a considerar automaticamente a melhor média ponderada entre as três edições do Enem, de acordo com o curso escolhido. Em caso de empate, o critério será a maior nota em disciplinas específicas, conforme ordem definida no edital.
Cotas continuam garantidas por lei
De acordo com o MEC, a classificação inicial acontece pela ampla concorrência. Em seguida, o sistema aplica automaticamente a reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, respeitando os percentuais estabelecidos pela legislação.
Para disputar essas vagas, o candidato deve preencher o cadastro socioeconômico no momento da inscrição.
Faculdades baianas que participam do Sisu
A Bahia estará representada por universidades federais, estaduais e institutos federais. Confira:
Universidades Federais
UFBA – Universidade Federal da Bahia
UFRB – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
UFOB – Universidade Federal do Oeste da Bahia
UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia
UNIVASF – Campus Paulo Afonso (BA)
UNILAB – Campus na Bahia
Universidades Estaduais
UNEB – Universidade do Estado da Bahia
UEFS – Universidade Estadual de Feira de Santana
UESC – Universidade Estadual de Santa Cruz
UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Institutos Federais
IFBA – Instituto Federal da Bahia
IF Baiano – Instituto Federal Baiano
Calendário oficial do Sisu 2026
Para não perder nenhum prazo, fique atento às datas:
- 16 de janeiro – Divulgação do resultado do Enem 2025
- 19 de janeiro – Abertura das inscrições do Sisu 2026
- 23 de janeiro – Encerramento das inscrições
- 29 de janeiro – Resultado da chamada regular
- 29 de janeiro a 2 de fevereiro – Manifestação de interesse na lista de espera
- A partir de 2 de fevereiro – Início das matrículas nas instituições
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes