HOME > educação > ENEM
ENEM

Questões vazadas: nova prova do Enem será realizada em alguns dias

Provas de Ciências da Natureza e Matemática terão nova aplicação

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

02/12/2025 - 12:17 h
Enem terá nova aplicação para candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba
Enem terá nova aplicação para candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2025 terá uma nova aplicação da prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física) e Matemática e suas Tecnologias, no dia 07 de dezembro.

A prova será direcionada aos estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba, que não puderam participar da primeira aplicação por conta da realização da COP30 em Belém. A primeira prova (Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação) foi aplicada no dia 30 de novembro.

Segundo o INEP, a alteração nas datas visou assegurar a logística e a segurança durante o evento internacional, já que a aplicação estava prevista para 9 e 16 de novembro.

“Não agi de má fé”, diz estudante suspeito de vazar questões do Enem
Suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste
Enem será cancelado? Estudantes reagem à decisão do MEC
Enem 2025: Inep divulga gabarito oficial do segundo dia de provas

Mudanças na aplicação em Belém e região

Os três municípios, que totalizam 95.784 candidatos, terão suas provas aplicadas nos dias 30 de novembro e 07 de dezembro.

Os candidatos de Belém, Ananindeua e Marituba terão suas provas aplicadas sem que haja alteração na estrutura do exame, mantendo a Teoria de Resposta ao Item (TRI) e as regras gerais do exame como base para garantir equidade entre todos os candidatos, preservando uma aplicação igual a todos.

A orientação para portar documento de identificação original com foto e respeitar a proibição do uso de eletrônicos permanece vigente.

Os candidatos precisarão ficar atentos ao horário de Brasília, já que os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h, com as provas começando às 13h30, segundo o horário do DF.

Esse adiamento permitiu mais tempo de preparação, além de revisão dos temas que foram abordados na primeira aplicação nacional.

x