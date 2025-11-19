ENEM
Enem 2025: Inep divulga gabarito oficial do segundo dia de provas
O resultado final será divulgado em janeiro de 2026
Por Victoria Isabel
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, nesta quarta-feira, 19, o gabarito oficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025). Na segunda fase, os candidatos responderam às questões de Matemática e Ciências da Natureza.
O gabarito está disponível no site do Inep, por meio da página do participante. Apesar de permitir a comparação de desempenho, o documento não possibilita o cálculo exato da nota, já que o Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que atribui valores diferentes aos acertos, conforme a dificuldade das questões e a coerência das respostas do candidato.
O resultado final do Enem 2025 será divulgado em janeiro de 2026. Com a nota, os candidatos poderão concorrer a vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), solicitar bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e acessar financiamentos estudantis, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
