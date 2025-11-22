ENEM
“Não agi de má fé”, diz estudante suspeito de vazar questões do Enem
Edcley de Souza Teixeira é acusado de pagar R$ 10 por questão de pré-teste
Por Redação
O estudante de medicina Edcley Teixeira, apontado como responsável por antecipar três questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se pronunciou sobre o envolvimento na fraude.
"Eu acho importante esclarecer para a sociedade que eu não cometi fraude e que não agi de má fé", disse o estudante em conversa com Renata Ceribelli em entrevista ao Fantástico, que será exibida neste domingo, 23.
As perguntas citadas pelo estudante e canceladas pelo Inep foram:
- Fotossíntese (115 na cinza; 121 na amarela; 132 na verde; 123 na azul)
- Grito (118 na cinza; 115 na amarela; 135 na verde; 132 na azul)
- Parcelamento de R$ 60 mil (172 na cinza; 178 na amarela; 168 na verde; 174 na azul)
Além da polêmica com o Enem, Edcley também é acusado de ter oferecido pagamento para que outros jovens memorizassem questões do Prêmio Capes de Talento Universitário, previsto para dezembro de 2024. Em mensagens divulgadas, o estudante teria escrito: “Estou disposto a pagar R$ 10 por questão memorizada.”
O concurso da Capes funciona como um pré-teste de questões que podem futuramente integrar o Enem. As perguntas usadas nessas provas servem como banco de itens para futuras edições do exame.
