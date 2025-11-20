Menu
HOME > educação > ENEM
ENEM

Suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

Edcley de Souza Teixeira pedia que participantes de concurso decorassem perguntas da prova

Redação

Por Redação

20/11/2025 - 10:40 h
Edcley de Souza Teixeira
Edcley de Souza Teixeira -

O estudante cearense Edcley de Souza Teixeira, do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Sobral, é suspeito de ter pago para que universitários memorizassem questões do Prêmio Capes de Talento Universitário, aplicado em dezembro de 2024. Segundo denúncias obtivas pelo g1, ele oferecia R$ 10 por cada pergunta lembrada pelos participantes.

O caso levantou a suspeita de vazamento de itens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, levando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a anular três questões da prova e acionar a Polícia Federal (PF) para investigar o episódio.

Como funcionaria o esquema

De acordo com mensagens, Edcley pagava estudantes para decorarem perguntas, podendo aumentar o valor caso os detalhes enviados fossem mais completos. O Prêmio Capes é voltado para universitários do primeiro ano, e parte das questões aplicadas eram pré-testes de itens que poderiam ser usados futuramente no Enem, informação que não foi divulgada aos candidato.

Leia Também:

Enem será cancelado? Estudantes reagem à decisão do MEC
Enem 2025: Inep divulga gabarito oficial do segundo dia de provas
Enem sob suspeita: MEC anula itens após transmissão polêmica

As questões precisavam ser decoradas porque a prova foi aplicada em computador, sem possibilidade de levar o material.

Em uma transmissão ao vivo em 11 de novembro, Edcley chegou a mostrar pelo menos cinco questões de matemática e ciências da natureza semelhantes às que apareceram no Enem realizado dias depois.

Provas reunidas pela reportagem como comprovantes de PIX, depoimentos e mensagens de WhatsApp indicam que os pagamentos eram feitos imediatamente após o envio dos áudios com as questões memorizadas.

x