Enem será cancelado? Estudantes reagem à decisão do MEC

No último domingo, 16, foi realizada a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), encerrando o ciclo de 2025. Já na segunda-feira, 17, uma live no YouTube do estudante Edcley Souza foi vazada nas redes sociais. No vídeo, ele apresentava questões que supostamente cairiam no exame.

Após a repercussão e mobilização dos estudantes, o Ministério da Educação (MEC) se pronunciou sobre o ocorrido.

Durante a transmissão, Edcley divulgou cinco questões que estariam no Enem. Após análise, estudantes identificaram que elas realmente apareceram na prova, inclusive com os mesmos números e alternativas.

A situação gerou grande comoção nas redes sociais, e candidatos passaram a cobrar respostas do Ministério. O MEC decidiu anular três das cinco questões reveladas pelo estudante e se pronunciou oficialmente.

Vazamento das questões

Edcley é universitário e vende cursos preparatórios para o Enem. Conhecido como Guru do Enem por já ter “previsto” questões de outras edições, ele compartilhava seu método que “previa” itens do exame.

O estudante participou do Prêmio Capes Talento Universitário, que seria utilizado como ferramenta de teste para questões do Enem, medindo o nível de dificuldade e analisando a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Esse processo supostamente o auxiliaria na “previsão” das provas.

A live que viralizou foi gravada em 11 de novembro. Edcley de Souza ficou ao vivo por aproximadamente seis horas, apresentando e resolvendo questões. Entre elas, havia uma de Biologia sobre espécies restritas a habitats específicos — tema que apareceu no Enem com quatro alternativas idênticas.

Com a repercussão, estudantes analisaram outras questões e o conteúdo divulgado por Edcley, que negou qualquer irregularidade e afirmou usar um método chamado “engenharia reversa”, no qual se parte da resolução de exercícios para então estudar a teoria.

Ele afirmou ainda que o método repassado aos seus "alunos" é comum em cursos de alto desempenho e teria permitido antecipar a abordagem da prova sem violar regras. Também criticou profissionais da educação que o acusaram de fraude, alegando desconhecer tal prática e dizendo estar apenas tentando “democratizar a educação” em seu curso online.

MEC responde após silêncio preocupante

Com a pressão dos estudantes, o Ministério da Educação decidiu anular três questões semelhantes às da live. A decisão, anunciada nesta terça-feira, 18, levou o órgão a acionar a Polícia Federal para investigar possível quebra de sigilo envolvendo materiais usados nos pré-testes do Inep.

Segundo o MEC, não houve reprodução integral de nenhuma questão do exame, mas foram identificadas “similaridades pontuais” entre o conteúdo apresentado no curso online e itens utilizados sigilosamente pelo Inep.

O Ministério reforçou que todos os protocolos de segurança foram seguidos e que o caso será investigado como suspeita de vazamento indevido.

Candidatos pedem reaplicação do exame

Nas redes sociais, estudantes iniciaram um abaixo-assinado pedindo a anulação e reaplicação da prova. Também impulsionaram a hashtag #ANULAENEM, buscando minimizar possíveis danos nos resultados após a suposta fraude.

Uma candidata relembrou o histórico de problemas do exame e acusou o Inep de irresponsabilidade:

"não sei se a galera aq se recorda de 2023 (se n me falha a memória) de aprovações distribuídas pelo sisu e depois tiradas, por um 'aparentemente' bug do sistema. nunca tiveram estrutura para absolutamente nada quando o assunto é enem #ANULAENEM".

Outra comentou:

O ENEM por si só já é um instrumento de perpetuação da desigualdade, e nós do Acervo dickory vamos totalmente contra esse sistema que permite o vazamento antecipado e impune de uma prova que define o futuro de milhares de estudantes.

Candidatos também relataram desgaste emocional e logístico:

Eu acordei cedo, peguei 2 ônibus e ainda nos dois dias me perder em um lugar que nem conheço para encontrar o local, enfrentar ansiedade e só ter a garrafa de água na hora da prova para depois descobrir uma coisa desta e eles quererem anular só 3 questões cancela logo #ANULAENEM

Uma estudante falou sobre o sentimento de injustiça após o anúncio da fraude:

#ANULAENEM estudei 2 anos de cursinho (fora o ensino médio) pra concorrer com gente que tinha acesso a +10q vazadas e o inep resolver anular 3 QUESTÕES QUE EU ACERTEI PQ ESTUDEI! vou começar a procurar emprego amanhã, não posso mais perder tempo tentando passar em medicina.

Outros estudantes demonstraram medo da anulação geral da prova:

No ano em que eu decidi fazer o Enem, a prova vai ser anulada.