BAHIA
EDUCAÇÃO

Mais de 5 mil detentos realizam Enem na Bahia

Avaliações foram aplicadas dentro das unidades prisionais

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

17/12/2025 - 13:56 h
A prova do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) foi aplicada na terça-feira, 16, para internos de 24 unidades prisionais da Bahia. A segunda avaliação será nesta quarta-feira, 17.

Neste ano, 5.099 detentos baianos se inscreveram. O número apresenta um crescimento de 64,11% em relação a 2024, quando 3.107 internos se inscreveram.

As avaliações foram aplicadas dentro das unidades prisionais, mediante a protocolos de segurança, sigilo e fiscalização estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Como são as provas?

O modelo adotado pelo Enem PPL segue o mesmo formato do exame realizado pelo público externo. Os alunos fazem duas provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada, além de uma redação em Língua Portuguesa.

As disciplinas contempladas incluem Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Ciências Humanas e suas Tecnologias História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Além de Ciências da Natureza e suas Tecnologias Química, Física e Biologia eMatemática e suas Tecnologias.

