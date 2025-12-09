Menu
BRASIL
BRASIL

Enem com IA: Inep estuda usar tecnologia para criação de prova

Instituto pretende utilizar as IAs junto do conhecimento humano para formular novas questões

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/12/2025 - 17:27 h
IA pode começar a fazer as questões do Enem
IA pode começar a fazer as questões do Enem -

O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Manuel Palacios, afirmou que o instituto estuda utilizar inteligência artificial (IA) para elaborar as novas questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Porém, a mudança não tem prazo definido para ser implementada. Por mais que o instituto descarte alterações imediatas na metodologia atual, Palacios admitiu, à CNN Brasil, que o Inep analisa mudanças para o futuro.

A principal preocupação atual é a do instituto reduzir o número de estudantes necessários para os pré-testes do exame. Esta etapa é tratada como fundamental para validar as questões antes de que as mesas sejam aplicadas nas provas oficiais.

Atualmente, para testar 800 itens em cada rodada, o Inep precisa mobilizar aproximadamente 15 mil estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país.

Modelo híbrido

A solução em análise, de acordo com Palacios, envolve combinar o uso inteligência artificial com a participação humana. "O que parece estar sendo uma solução utilizada por vários outros países é começar a usar humanos e inteligência artificial trabalhando juntos para testar itens."

Somado a isso, o presidente do Inep ressaltou que a participação dos estudantes segue sendo necessária. "A nossa intenção é ver se precisamos de um número menor."

A tecnologia faria com que o Inep mantivesse a qualidade dos pré-testes com uma logística menos complexa, reduzindo custos e facilitando a aplicação das rodadas de testes.

O modelo híbrido já é utilizado em avaliações educacionais de países como Estados Unidos e alguns membros da União Europeia.

Palacios, no entanto, não garantiu prazos para implementação das mudanças. "Estamos trabalhando com essa perspectiva, mas isso é sempre uma perspectiva de futuro. Não posso garantir que vai ser adotado em prazo curto."

x