IPVA 2026: baianos que anteciparem pagamento terão grande desconto

Baianos podem ter até 15% de desconto no IPVA - Foto: SHIRLEY STOLZE

Os cidadãos baianos que anteciparem o pagamento integral do IPVA 2026 em cota única na Bahia até o dia 10 de fevereiro vão receber um super desconto de 15%. As condições de pagamento e a tabela do IPVA 2026 já foram divulgadas no site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba).

Este movimento já vem acontecendo desde 2023, e, caso a pessoa perca o prazo do dia 10 de fevereiro, o desconto segue sendo atrativo, 8% para quem deixar para fazer a quitação do IPVA na primeira cota do parcelamento, cuja data varia de acordo com o número final da placa do veículo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caso o contribuinte prefira pagar de forma parcelada, o imposto pode ser dividido em cinco vezes a partir do mês de março, quando vence a primeira cota para os veículos com placas de final 1 e 2.

Para que o parcelamento seja possível, o valor devido precisa ser de, ao menos, R$ 120,00. Além disso, quem parcelar deverá pagar os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito até a data de vencimento da quinta parcela.

Outra regra de suma importância para o parcelamento é a de que não se pode perder o prazo de pagamento da primeira cota, caso isso ocorra, o contribuinte perde o direito ao parcelamento em cinco vezes.

Confira a tabela de pagamento do IPVA 2026

Tabela de pagamento do IPVA | Foto: Divulgação | Sefaz-BA

Mais opções para a população

A estratégia do governo baiano ao oferecer descontos especiais e as condições atrativas de parcelamento, de acordo com o diretor de Arrecadação da Sefaz-Ba, Augusto Guenem, é “apresentar opções para facilitar ao máximo o pagamento pelos contribuintes, que podem fazer o melhor planejamento para a quitação do imposto”.

Além disso, os proprietários podem optar por fazer o pagamento do imposto à vista, em qualquer instituição bancária, via Pix.

Reunindo IPVA em cota única, taxa de licenciamento e eventuais multas, o licenciamento integrado pode ser realizado de forma 100% digital pela plataforma ba.gov.br.

Alertas do Detran

De acordo com o Detran-Ba (Departamento Estadual de Trânsito da Bahia), o contribuinte precisa estar atento, visto que o licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA, ou seja, para que o automóvel esteja regularizado, é necessário também quitar:

débitos do licenciamento anual;

multas.

O prazo para ficar em dia com a documentação do veículo termina na data do vencimento da quinta parcela do imposto.

Outro alerta do Detran-Ba envolve a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e). Agora, o documento não é enviado ao endereço do contribuinte, e deve ser impresso ou gerado como arquivo digital.

O processo deve ser feito para que ele fique salvo no celular do contribuinte depois do pagamento total do licenciamento, que inclui: