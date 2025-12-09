Nova estátua no Nordeste supera Cristo Redentor e vira marco da fé

A estátua de Nossa Senhora do Carmo tem 40 metros de altura - Foto: Divulgação

Jucás, no Ceará, é o novo destino do turismo religioso com a inauguração da estátua de Nossa Senhora do Carmo, que alcança 40 metros de altura. O monumento, dois metros maior que o Cristo Redentor, é a maior imagem dedicada à santa no país e promete impulsionar o desenvolvimento e a fé no Nordeste.

O marco, erguido em celebração aos 270 anos da paróquia local, já está no radar de devotos e visitantes que buscam vivenciar a profunda tradição religiosa do Nordeste.

Monumento da fé impulsiona economia local

A abertura do santuário ao público vai além do aspecto religioso. O Governo do Estado do Ceará e a gestão municipal enxergam a obra como uma oportunidade de desenvolvimento socioeconômico para a região.

O objetivo é claro: inserir Jucás de forma definitiva no mapa do turismo religioso, atraindo um fluxo constante de romeiros ao longo de todo o ano. A expectativa é que o monumento, que já se junta aos símbolos religiosos mais imponentes do país, movimente a economia e gere novas oportunidades de trabalho para a população local.

O complexo foi estrategicamente projetado para garantir o conforto e a segurança dos visitantes. A estrutura de acolhimento conta com capela, lojas de artigos religiosos e áreas de apoio, pronta para receber grupos de todos os tamanhos.

O Governo do Estado investiu quase R$ 4 milhões em infraestrutura e acessibilidade, incluindo urbanização e melhorias viárias para facilitar o acesso ao local.

Talento cearense: a arte que move a fé

A imponente imagem é fruto do trabalho do renomado artesão cearense Pedro Pereira, conhecido por assinar grandes esculturas religiosas no interior do estado. A escolha do artista faz parte de uma política de valorização dos talentos locais e de fortalecimento da identidade cultural do Ceará.

As obras de Pedro Pereira já se tornaram pontos de visitação obrigatória em diversas cidades, e a nova estátua de Nossa Senhora do Carmo, em Jucás, promete ser o próximo grande ícone a reforçar a força da religiosidade cearense.

A inauguração, que reuniu autoridades e uma multidão de fiéis, foi marcada pela devoção e união. O santuário, nas palavras do governador, é um "gesto de fé" que reforça a história e a tradição de Jucás.