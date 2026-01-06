Resultado do Enem 2025 será divulgado em janeiro; saiba quando e como consultar

Inep confirma divulgação do resultado do Enem 2025 - Foto: ANGELO MIGUEL/MEC

Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem marcar no calendário: o resultado oficial será divulgado no dia 16 de janeiro de 2026, a partir das 10h, segundo confirmação do Ministério da Educação (MEC) e do Inep.

Onde consultar as notas

O acesso ao boletim individual de desempenho será feito exclusivamente pela Página do Participante, utilizando o login e a senha da plataforma Gov.br. Na consulta, os candidatos poderão conferir a nota da redação e o desempenho nas quatro áreas avaliadas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

Já os chamados treineiros terão que esperar um pouco mais. Para esse grupo, a divulgação das notas está prevista apenas para março de 2026.

Sisu começa logo após a divulgação



Com as notas liberadas, a atenção dos candidatos se volta imediatamente para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O período de inscrições será aberto entre os dias 19 e 23 de janeiro.

O Sisu é a principal porta de entrada para universidades públicas no país, permitindo que estudantes utilizem a nota do Enem para disputar vagas em instituições federais e estaduais.

Fique atento às datas

Para não perder nenhum prazo, confira o calendário oficial:

16 de janeiro: divulgação do resultado do Enem 2025

divulgação do resultado do Enem 2025 19 de janeiro: início das inscrições do Sisu 2026

início das inscrições do Sisu 2026 23 de janeiro: encerramento das inscrições do Sisu

Outras oportunidades com a nota do Enem

Além do Sisu, o desempenho no Enem 2025 também poderá ser utilizado para concorrer a bolsas do ProUni e ao financiamento estudantil pelo Fies. Os editais e cronogramas desses programas ainda serão divulgados pelo MEC nas próximas semanas.

Com o resultado prestes a sair, janeiro se transforma em um mês decisivo para milhões de estudantes que sonham com uma vaga no ensino superior.