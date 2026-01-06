ENEM
Resultado do Enem 2025 será divulgado em janeiro; saiba quando e como consultar
Notas serão divulgadas ainda em janeiro e abrem caminho para Sisu, ProUni e Fies
Por Iarla Queiroz
Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem marcar no calendário: o resultado oficial será divulgado no dia 16 de janeiro de 2026, a partir das 10h, segundo confirmação do Ministério da Educação (MEC) e do Inep.
Onde consultar as notas
O acesso ao boletim individual de desempenho será feito exclusivamente pela Página do Participante, utilizando o login e a senha da plataforma Gov.br. Na consulta, os candidatos poderão conferir a nota da redação e o desempenho nas quatro áreas avaliadas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.
Já os chamados treineiros terão que esperar um pouco mais. Para esse grupo, a divulgação das notas está prevista apenas para março de 2026.
Leia Também:
Sisu começa logo após a divulgação
Com as notas liberadas, a atenção dos candidatos se volta imediatamente para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O período de inscrições será aberto entre os dias 19 e 23 de janeiro.
O Sisu é a principal porta de entrada para universidades públicas no país, permitindo que estudantes utilizem a nota do Enem para disputar vagas em instituições federais e estaduais.
Fique atento às datas
Para não perder nenhum prazo, confira o calendário oficial:
- 16 de janeiro: divulgação do resultado do Enem 2025
- 19 de janeiro: início das inscrições do Sisu 2026
- 23 de janeiro: encerramento das inscrições do Sisu
Outras oportunidades com a nota do Enem
Além do Sisu, o desempenho no Enem 2025 também poderá ser utilizado para concorrer a bolsas do ProUni e ao financiamento estudantil pelo Fies. Os editais e cronogramas desses programas ainda serão divulgados pelo MEC nas próximas semanas.
Com o resultado prestes a sair, janeiro se transforma em um mês decisivo para milhões de estudantes que sonham com uma vaga no ensino superior.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes