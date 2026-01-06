Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > educação > ENEM
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENEM

Resultado do Enem 2025 será divulgado em janeiro; saiba quando e como consultar

Notas serão divulgadas ainda em janeiro e abrem caminho para Sisu, ProUni e Fies

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

06/01/2026 - 15:37 h
Inep confirma divulgação do resultado do Enem 2025
Inep confirma divulgação do resultado do Enem 2025 -

Os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem marcar no calendário: o resultado oficial será divulgado no dia 16 de janeiro de 2026, a partir das 10h, segundo confirmação do Ministério da Educação (MEC) e do Inep.

Onde consultar as notas

O acesso ao boletim individual de desempenho será feito exclusivamente pela Página do Participante, utilizando o login e a senha da plataforma Gov.br. Na consulta, os candidatos poderão conferir a nota da redação e o desempenho nas quatro áreas avaliadas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

Tudo sobre Enem em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Já os chamados treineiros terão que esperar um pouco mais. Para esse grupo, a divulgação das notas está prevista apenas para março de 2026.

Leia Também:

Mais de 5 mil detentos realizam Enem na Bahia
Questões vazadas: nova prova do Enem será realizada em alguns dias
“Não agi de má fé”, diz estudante suspeito de vazar questões do Enem
Suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

Sisu começa logo após a divulgação

Com as notas liberadas, a atenção dos candidatos se volta imediatamente para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O período de inscrições será aberto entre os dias 19 e 23 de janeiro.

O Sisu é a principal porta de entrada para universidades públicas no país, permitindo que estudantes utilizem a nota do Enem para disputar vagas em instituições federais e estaduais.

Fique atento às datas

Para não perder nenhum prazo, confira o calendário oficial:

  • 16 de janeiro: divulgação do resultado do Enem 2025
  • 19 de janeiro: início das inscrições do Sisu 2026
  • 23 de janeiro: encerramento das inscrições do Sisu

Outras oportunidades com a nota do Enem

Além do Sisu, o desempenho no Enem 2025 também poderá ser utilizado para concorrer a bolsas do ProUni e ao financiamento estudantil pelo Fies. Os editais e cronogramas desses programas ainda serão divulgados pelo MEC nas próximas semanas.

Com o resultado prestes a sair, janeiro se transforma em um mês decisivo para milhões de estudantes que sonham com uma vaga no ensino superior.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil enem 2025 nota do enem Sisu 2026

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Inep confirma divulgação do resultado do Enem 2025
Play

Portões do Enem são abertos no segundo domingo de provas

Inep confirma divulgação do resultado do Enem 2025
Play

Secretária de Educação relata expectativas para segundo dia de Enem

x