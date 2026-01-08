Menu
EDUCAÇÃO
OPORTUNIDADE ÚNICA

Coelba oferece curso de eletricista em Salvador e na RMS; saiba mais

Aulas terão início em junho nos turnos da manhã e da noite

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

08/01/2026 - 22:07 h
As inscrições seguem até 25 de janeiro

A Neoenergia Coelba está com inscrições abertas para o curso de eletricista em turmas mistas, através da Escola de Eletricistas. A ação, que tem como objetivo promover a inclusão feminina no setor elétrico, terá início em junho e as aulas acontecerão em Salvador, no período noturno, e em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, pela manhã.

Podem participar pessoas com ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e carteira de habilitação definitiva (categoria B ou superior). Ao concluir o curso, os alunos recebem certificação profissional e passam a integrar o banco de talentos da companhia, com possibilidade de concorrer a futuras oportunidades de emprego.

Serão 54 vagas, 27 em Salvador e 27 em Lauro de Freitas
Serão 54 vagas, 27 em Salvador e 27 em Lauro de Freitas | Foto: Divulgação Neoenergia

“Além de gerar oportunidades reais de trabalho, reforçamos a presença feminina em um setor historicamente masculino, com turmas exclusivas para mulheres”, destaca Christiane Tavares, gerente de treinamento da Neoenergia Coelba.

O curso oferece 54 vagas, divididas igualmente entre Salvador e Lauro de Freitas, e as inscrições vão até 25 de janeiro. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site: www.neoenergia.com/escola-de-eletricistas.

Leia Também:

Primeira escola afro-centrada do Brasil fecha na Bahia: "Lutamos muito"
Prouni 2026 divulga data para inscrições; veja calendário
Férias até a Semana Santa: governo muda calendário escolar

Serviço:

  • Salvador: 27 vagas (turma mista)
  • Lauro de Freitas: 27 vagas (turma mista)
  • Inscrições: até 25 de janeiro

x