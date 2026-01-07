Férias até a Semana Santa: governo muda calendário escolar

A partir de 2027, estudantes terão férias prolongadas - Foto: Denisse Salazar/AG.A TARDE

Gostar ou não de estudar divide opiniões, mas há um consenso absoluto entre crianças e adolescentes: férias nunca são demais. O período de descanso é o mais aguardado do calendário escolar e, justamente por isso, qualquer alteração nas datas costuma chamar a atenção — especialmente quando envolve uma mudança drástica.

Foi exatamente isso que aconteceu após uma decisão do governo europeu que promete alterar a rotina de milhares de estudantes a partir de 2027.

Governo transfere férias para fevereiro a partir de 2027

A partir de 2027, as férias escolares deixarão de ocorrer em janeiro e passarão a ser concentradas no mês de fevereiro em algumas regiões da Europa. A mudança foi determinada pelo Ministério da Educação da Áustria e vale para estados federais específicos do país.

Antes, o recesso começava ainda em janeiro. Com o novo modelo, o descanso dos estudantes será empurrado para mais perto do segundo semestre letivo, alterando completamente a dinâmica do ano escolar.

Cerca de 600 mil alunos serão impactados

A decisão atinge diretamente aproximadamente 600 mil estudantes dos estados de Salzburgo, Tirol e Vorarlberg. Segundo o governo austríaco, o principal fator para a mudança foi o encaixe do calendário escolar com os feriados nacionais e religiosos, evitando prejuízos pedagógicos e desequilíbrios no cumprimento da carga horária obrigatória.

A justificativa oficial é que a reorganização se tornou necessária para manter o funcionamento regular do sistema educacional.

Férias até a Semana Santa: como funciona o novo modelo

Com as férias transferidas para fevereiro, o período de descanso pode se estender até o início de abril. Na prática, isso significa que os estudantes ainda estarão de férias durante datas importantes do calendário.

Em 2027, por exemplo, o Carnaval ocorre em 9 de fevereiro, enquanto o domingo de Páscoa será celebrado em 28 de março. A Semana Santa começa no dia 21 de março — e, com a nova organização, os alunos ainda estarão oficialmente em recesso, podendo aproveitar o feriado prolongado longe das salas de aula.

Por que essa mudança se tornou necessária

Tradicionalmente, as férias de verão na região duram entre seis e sete semanas e acontecem entre dezembro e janeiro. As aulas costumam terminar em meados de dezembro nas escolas públicas, enquanto instituições privadas encerram o ano letivo ainda no início do mês.

O retorno às aulas acontece no final de janeiro ou no começo de fevereiro. Essa é a pausa mais longa do calendário escolar local, que é dividido em quatro períodos de descanso ao longo do ano. A reorganização busca justamente redistribuir esse intervalo de forma mais compatível com os feriados oficiais.

E no Brasil? Calendário segue sem mudanças

Apesar da repercussão, a alteração não se aplica ao Brasil. Por aqui, não há qualquer previsão de mudanças semelhantes no calendário escolar. As datas de 2026, inclusive, já foram divulgadas oficialmente.

Em São Paulo, por exemplo, a Secretaria da Educação definiu que o ano letivo seguirá o modelo tradicional, com aulas retomando no início de fevereiro e férias concentradas no meio do ano e no fim de dezembro.

Confira as principais datas do calendário escolar brasileiro

Início das aulas: 2 de fevereiro

2 de fevereiro Fim do 2º bimestre: 6 de julho

6 de julho Férias de meio de ano: 7 a 23 de julho

7 a 23 de julho Retorno às aulas: 24 de julho

24 de julho Encerramento do ano letivo: 18 de dezembro

Por enquanto, a ideia de férias até a Semana Santa permanece restrita à Europa — mas mostra como decisões governamentais podem transformar completamente a rotina escolar de um país.