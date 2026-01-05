Ibirapitanga registra crescimento histórico de 86,62% nos recursos do Fundeb para 2026

O prefeito Jé Assunção e a secretaria de Educação Soraia Santos

A Prefeitura de Ibirapitanga comemora um marco histórico no financiamento da educação pública. De acordo com a Portaria Interministerial MEC/MF nº 14, de 29 de dezembro de 2025, que define as estimativas e cronogramas das complementações da União ao Fundeb para o exercício de 2026, o município alcançou um crescimento expressivo de 86,62% nos recursos do fundo.

Gestão integrada e planejamento estratégico

Segundo a gestão municipal, o resultado reflete uma política baseada em planejamento estratégico, gestão integrada e no fortalecimento das políticas educacionais. As ações são lideradas pelo prefeito Jé Assunção (AVANTE), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

“Educação forte começa com investimento, planejamento e compromisso com o futuro”, destacou o prefeito.

Mais que números: oportunidades concretas

Para o prefeito Jé Assunção, o crescimento do Fundeb representa mais do que indicadores financeiros.

“Esse aumento histórico é resultado de muito trabalho, organização e responsabilidade com o dinheiro público. Estamos construindo uma educação mais forte, com mais inclusão, estrutura e valorização dos nossos profissionais”, afirmou.

O gestor também ressaltou o compromisso com a educação especial, a ampliação do ensino em tempo integral e o fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Investimentos projetados para 2026

Com os novos recursos, a Prefeitura projeta investimentos na:

Qualificação do ensino

Modernização dos equipamentos escolares

Melhoria da alimentação escolar

Fortalecimento do transporte escolar

Aprimoramento das condições de aprendizagem

Valorização dos profissionais da educação

A secretária municipal de Educação e Cultura, Soraia Santos, destacou que o crescimento consolida um novo momento para a educação no município.

“Esse resultado reflete uma política educacional planejada, com foco na aprendizagem, inclusão e valorização dos profissionais. O aumento dos recursos permitirá avançar ainda mais na qualidade do ensino”, afirmou.

Segundo a secretária, a valorização dos profissionais da educação segue como eixo central da política pública municipal, reconhecendo o papel essencial desses trabalhadores para uma educação pública mais justa, inclusiva e de qualidade.