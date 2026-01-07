ATENÇÃO
Temas, recomendações e mais: como se preparar para vestibular da Uneb
Provas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de janeiro
Por Luiza Nascimento
As provas do vestibular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) serão aplicadas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de janeiro. Os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local e os exames terão início às 8h.
Ao todo, 28.297 candidatos se inscreveram para a edição e realizarão as provas em diversos municípios baianos. Para 2026, são ofertadas 4.219 vagas para os cursos de graduação na modalidade presencial e 1.755 oportunidades de ingresso em cursos a distância (EaD).
Os locais de provas foram divulgados nesta terça-feira, 6. Para saber onde fará o exame, o candidato deve acessar esse link, e informar o CPF.
Realização das provas
As provas são compostas por 85 questões das quatro áreas de conhecimento, Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza, divididas entre os dois dias de provas.
Os candidatos também devem produzir de uma redação no primeiro dia.
1º dia - 11 de janeiro
Os candidatos devem realizar a prova em até 4h30. As questões são divididas da seguinte forma:
- Redação;
- Língua Portuguesa – Literatura Brasileira (15);
- Língua Estrangeira – Inglês/Espanhol/Francês (10);
- História, Atualidades e Geografia (20).
2º dia - 12 de janeiro
No segundo dia, os candidatos devem realizar a prova durante o período máximo de 4h. As questões são divididas da seguinte forma:
- Matemática (15);
- Física, Química e Biologia (25).
Possíveis temas
- Como a literatura, através de narrativas afro-brasileiras, destaca a diversidade da população?
- De que maneira a ancestralidade influencia a identidade social?
- Mecanismo de fortalecimento e valorização dos povos e comunidades tradicionais do Brasil
- O impacto das redes sociais na construção da identidade dos jovens
- Papel do esporte como ferramenta de transformação social
- Desafios no acesso à moradia digna no contexto do direito constitucional à cidade
- Adultização de crianças e adolescentes
- A influência das redes sociais na autoestima de adolescentes brasileiros
- Desinformação e o impacto das fake news
- Combate à violência doméstica: avanços e desafios no Brasil
Atenção!
Segundo o edital, será desclassificada a redação do candidato que se distanciar do tema, escrever de forma ilegível, a lápis ou em forma de versos. Além disso, o candidato não pode utilizar símbolos e sinais de todo e qualquer gênero.
Recomendações aos candidatos
É importante que os candidatos localizem, com antecedência, o local de prova. Eles devem chegar na unidade com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.
É obrigatório o uso de caneta transparente com escrita na cor preta ou azul.
Para assegurar o acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o original do mesmo documento de identificação utilizado para realizar sua inscrição, o qual deverá conter impressão digital, fotografia recente e estar em bom estado de conservação.
Serão aceitos como documento de identificação para acesso ao local de provas: o Registro Geral (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH), somente modelo com foto; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Passaporte; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), desde que apresentem foto atualizada e contenham os números do RG e CPF.
Não será aceita cópia de documento mesmo que esteja autenticada.
Confira calendário do Vestibular Uneb 2026:
Leia Também:
O calendário do vestibular foi aberto em 10 de setembro de 2025, com a divulgação do edital. Entre 16 e 17 do mesmo mês, os candidatos puderam solicitar a isenção da taxa.
As inscrições ocorreram entre 16 de setembro de 8 de outubro de 2025.
Os próximos passos são:
- Prova de Ciências Humanas, Linguagens e Redação: 11/01;
- Prova de Ciências da Natureza e Matemática: 12/01;
- Gabaritos preliminares: 13/01;
- Gabaritos definitivos: 23/01;
- Resultado: até 27/02.
Sistema de cotas
Segundo o edital de seleção, será feita a reserva de 40% do total de vagas para negros. A política de cotas da universidade também prevê o direito a 5% de sobrevagas para indígenas, quilombolas, ciganos, transexuais, travestis e transgêneros, bem como para pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Cada grupo contará com essa porcentagem em todos os cursos.
Estão habilitados a concorrer às vagas ou sobrevagas reservadas os candidatos que se autodeclarem parte dos grupos citados, que tenham cursado todo os ensinos Fundamental II e Médio exclusivamente em escola pública, que registrem o valor máximo de renda bruta familiar e se enquadrem nos requisitos previstos pelo edital do processo seletivo.
Permanência estudantil
Após a aprovação no Vestibular da UNEB, o estudante poderá ser beneficiado por políticas que garantem a sua permanência no curso, como os programas de bolsa (Auxílio Complementar, Auxílio Permanência, Auxílio Parental, Auxílio Indígena Apako Zabelê, Auxílio Regime de Alternância, Auxílio Emergencial e de Apoio a Viagens e Eventos); de moradia estudantil (Casa dos Estudantes) e de atenção psicossocial oferecida pela Equipe Multidisciplinar de Atenção ao Estudante (EMAE).
Lista de cursos disponíveis
- Administração (Bacharelado)
- Agronomia (Bacharelado)
- Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)
- Artes Cênicas (Bacharelado/Licenciatura)
- Artes Visuais (Bacharelado/Licenciatura)
- Bacharelado em Química
- Biblioteconomia (Bacharelado)
- Biotecnologia (Bacharelado)
- Ciência da Computação (Bacharelado)
- Ciência Política (Bacharelado)
- Ciências Biológicas (Bacharelado)
- Ciências Contábeis (Bacharelado)
- Ciências Econômicas (Bacharelado)
- Ciências Sociais – Antropologia / Sociologia Bacharelado / Licenciatura Comunicação Social – Audiovisual / Publicidade e Propaganda (Bacharelados)
- Design – Programação Visual / Projeto do Produto (Bacharelados)
- Direito (Bacharelado)
- Educação Física (Bacharelado e Licenciatura)
- Enfermagem (Bacharelado)
- Engenharia Ambiental (Bacharelado)
- Engenharia Civil (Bacharelado)
- Engenharia de Computação (Bacharelado)
- Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado)
- Engenharia Elétrica (Bacharelado)
- Engenharia Mecatrônica – Controle e Automação (Bacharelado)
- Engenharia Química (Bacharelado)
- Estatística (Bacharelado)
- Farmácia (Bacharelado)
- Filosofia (Bacharelado/Licenciatura)
- Física (Bacharelado)
- Geofísica (Bacharelado)
- Geografia (Bacharelado/Licenciatura)
- Geologia (Bacharelado)
- História (Bacharelado/Licenciatura)
- Jornalismo (Bacharelado)
- Letras – Tradução – Francês (Bacharelado)
- Letras – Tradução – Inglês (Bacharelado)
- Licenciatura em Letras – Português do Brasil como Segunda Língua (Licenciatura)
- Língua Francesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura)
- Língua Inglesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura)
- Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura)
- Línguas Estrangeiras Aplicadas – Multilinguismo e Sociedade da Informação (Bacharelado)
- Matemática (Bacharelado/Licenciatura)
- Medicina (Bacharelado)
- Medicina Veterinária (Bacharelado)
- Museologia (Bacharelado)
- Música (Bacharelado)
- Música (Licenciatura)
- Nutrição (Bacharelado)
- Odontologia (Bacharelado)
- Pedagogia (Licenciatura)
- Psicologia (Bacharelado / Licenciatura / Psicólogo)
- Química Tecnológica (Bacharelado)
- Relações Internacionais (Bacharelado)
- Serviço Social (Bacharelado)
- Turismo (Bacharelado)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes