Temas, recomendações e mais: como se preparar para vestibular da Uneb

Provas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de janeiro

Por Luiza Nascimento

07/01/2026 - 14:12 h
As provas do vestibular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) serão aplicadas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de janeiro. Os portões serão abertos às 7h20 e fechados às 7h50, seguindo o horário local e os exames terão início às 8h.

Ao todo, 28.297 candidatos se inscreveram para a edição e realizarão as provas em diversos municípios baianos. Para 2026, são ofertadas 4.219 vagas para os cursos de graduação na modalidade presencial e 1.755 oportunidades de ingresso em cursos a distância (EaD).

Os locais de provas foram divulgados nesta terça-feira, 6. Para saber onde fará o exame, o candidato deve acessar esse link, e informar o CPF.

Realização das provas

As provas são compostas por 85 questões das quatro áreas de conhecimento, Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza, divididas entre os dois dias de provas.

Os candidatos também devem produzir de uma redação no primeiro dia.

1º dia - 11 de janeiro

Os candidatos devem realizar a prova em até 4h30. As questões são divididas da seguinte forma:

  • Redação;
  • Língua Portuguesa – Literatura Brasileira (15);
  • Língua Estrangeira – Inglês/Espanhol/Francês (10);
  • História, Atualidades e Geografia (20).

2º dia - 12 de janeiro

No segundo dia, os candidatos devem realizar a prova durante o período máximo de 4h. As questões são divididas da seguinte forma:

  • Matemática (15);
  • Física, Química e Biologia (25).

Possíveis temas

  1. Como a literatura, através de narrativas afro-brasileiras, destaca a diversidade da população?
  2. De que maneira a ancestralidade influencia a identidade social?
  3. Mecanismo de fortalecimento e valorização dos povos e comunidades tradicionais do Brasil
  4. O impacto das redes sociais na construção da identidade dos jovens
  5. Papel do esporte como ferramenta de transformação social
  6. Desafios no acesso à moradia digna no contexto do direito constitucional à cidade
  7. Adultização de crianças e adolescentes
  8. A influência das redes sociais na autoestima de adolescentes brasileiros
  9. Desinformação e o impacto das fake news
  10. Combate à violência doméstica: avanços e desafios no Brasil

Atenção!

Segundo o edital, será desclassificada a redação do candidato que se distanciar do tema, escrever de forma ilegível, a lápis ou em forma de versos. Além disso, o candidato não pode utilizar símbolos e sinais de todo e qualquer gênero.

Recomendações aos candidatos

É importante que os candidatos localizem, com antecedência, o local de prova. Eles devem chegar na unidade com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.

É obrigatório o uso de caneta transparente com escrita na cor preta ou azul.

Para assegurar o acesso à sala de provas, o candidato deverá apresentar o original do mesmo documento de identificação utilizado para realizar sua inscrição, o qual deverá conter impressão digital, fotografia recente e estar em bom estado de conservação.

Serão aceitos como documento de identificação para acesso ao local de provas: o Registro Geral (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH), somente modelo com foto; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Passaporte; carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.), desde que apresentem foto atualizada e contenham os números do RG e CPF.

Não será aceita cópia de documento mesmo que esteja autenticada.

Confira calendário do Vestibular Uneb 2026:

O calendário do vestibular foi aberto em 10 de setembro de 2025, com a divulgação do edital. Entre 16 e 17 do mesmo mês, os candidatos puderam solicitar a isenção da taxa.

As inscrições ocorreram entre 16 de setembro de 8 de outubro de 2025.

Os próximos passos são:

  • Prova de Ciências Humanas, Linguagens e Redação: 11/01;
  • Prova de Ciências da Natureza e Matemática: 12/01;
  • Gabaritos preliminares: 13/01;
  • Gabaritos definitivos: 23/01;
  • Resultado: até 27/02.

Sistema de cotas

Segundo o edital de seleção, será feita a reserva de 40% do total de vagas para negros. A política de cotas da universidade também prevê o direito a 5% de sobrevagas para indígenas, quilombolas, ciganos, transexuais, travestis e transgêneros, bem como para pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Cada grupo contará com essa porcentagem em todos os cursos.

Estão habilitados a concorrer às vagas ou sobrevagas reservadas os candidatos que se autodeclarem parte dos grupos citados, que tenham cursado todo os ensinos Fundamental II e Médio exclusivamente em escola pública, que registrem o valor máximo de renda bruta familiar e se enquadrem nos requisitos previstos pelo edital do processo seletivo.

Permanência estudantil

Após a aprovação no Vestibular da UNEB, o estudante poderá ser beneficiado por políticas que garantem a sua permanência no curso, como os programas de bolsa (Auxílio Complementar, Auxílio Permanência, Auxílio Parental, Auxílio Indígena Apako Zabelê, Auxílio Regime de Alternância, Auxílio Emergencial e de Apoio a Viagens e Eventos); de moradia estudantil (Casa dos Estudantes) e de atenção psicossocial oferecida pela Equipe Multidisciplinar de Atenção ao Estudante (EMAE).

Lista de cursos disponíveis

  • Administração (Bacharelado)
  • Agronomia (Bacharelado)
  • Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado)
  • Artes Cênicas (Bacharelado/Licenciatura)
  • Artes Visuais (Bacharelado/Licenciatura)
  • Bacharelado em Química
  • Biblioteconomia (Bacharelado)
  • Biotecnologia (Bacharelado)
  • Ciência da Computação (Bacharelado)
  • Ciência Política (Bacharelado)
  • Ciências Biológicas (Bacharelado)
  • Ciências Contábeis (Bacharelado)
  • Ciências Econômicas (Bacharelado)
  • Ciências Sociais – Antropologia / Sociologia Bacharelado / Licenciatura Comunicação Social – Audiovisual / Publicidade e Propaganda (Bacharelados)
  • Design – Programação Visual / Projeto do Produto (Bacharelados)
  • Direito (Bacharelado)
  • Educação Física (Bacharelado e Licenciatura)
  • Enfermagem (Bacharelado)
  • Engenharia Ambiental (Bacharelado)
  • Engenharia Civil (Bacharelado)
  • Engenharia de Computação (Bacharelado)
  • Engenharia de Redes de Comunicação (Bacharelado)
  • Engenharia Elétrica (Bacharelado)
  • Engenharia Mecatrônica – Controle e Automação (Bacharelado)
  • Engenharia Química (Bacharelado)
  • Estatística (Bacharelado)
  • Farmácia (Bacharelado)
  • Filosofia (Bacharelado/Licenciatura)
  • Física (Bacharelado)
  • Geofísica (Bacharelado)
  • Geografia (Bacharelado/Licenciatura)
  • Geologia (Bacharelado)
  • História (Bacharelado/Licenciatura)
  • Jornalismo (Bacharelado)
  • Letras – Tradução – Francês (Bacharelado)
  • Letras – Tradução – Inglês (Bacharelado)
  • Licenciatura em Letras – Português do Brasil como Segunda Língua (Licenciatura)
  • Língua Francesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura)
  • Língua Inglesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura)
  • Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Bacharelado/Licenciatura)
  • Línguas Estrangeiras Aplicadas – Multilinguismo e Sociedade da Informação (Bacharelado)
  • Matemática (Bacharelado/Licenciatura)
  • Medicina (Bacharelado)
  • Medicina Veterinária (Bacharelado)
  • Museologia (Bacharelado)
  • Música (Bacharelado)
  • Música (Licenciatura)
  • Nutrição (Bacharelado)
  • Odontologia (Bacharelado)
  • Pedagogia (Licenciatura)
  • Psicologia (Bacharelado / Licenciatura / Psicólogo)
  • Química Tecnológica (Bacharelado)
  • Relações Internacionais (Bacharelado)
  • Serviço Social (Bacharelado)
  • Turismo (Bacharelado)

