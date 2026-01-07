Menu
EDUCAÇÃO

Rede estadual abre matrículas para ano letivo de 2026

As aulas começam no dia 9 de fevereiro

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/01/2026 - 12:53 h | Atualizada em 07/01/2026 - 13:11
Imagem ilustrativa da imagem Rede estadual abre matrículas para ano letivo de 2026
-

A rede estadual de ensino da Bahiavai abrir, na próxima segunda-feira, 12, as matrículas para o ano letivo de 2026. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, através da plataforma de serviços ba.gov.br, até o dia 20 de janeiro.

O cadastro é fundamental para assegurar o acesso e a continuidade da trajetória escolar dos estudantes.

Em 2026, o ano letivo terá início em 9 de fevereiro e seguirá até 16 de dezembro.

Confira o calendário:

  • 12/01: Matrícula destinada às pessoas com deficiência (PCD);
  • 13/01: Matrícula para estudantes da rede estadual que necessitam de transferência, seja por não renovação, mudança de unidade ou conclusão do ano letivo em escola sem oferta de continuidade;
  • 14/01: Matrícula dos concluintes do 5º ou do 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal, cujas escolas não ofertam a série seguinte.

A matrícula para novos alunos da rede estadual ocorre em duas etapas:

  • 16/01: Processo contempla vagas para o Ensino Fundamental, abrangendo as diferentes modalidades de ensino
  • 19 e 20/01: Atendimento será direcionado aos candidatos ao Ensino Médio, também considerando as diversas formas de oferta disponíveis nas unidades escolares.

Documentos necessários

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar documentação escolar, identificação pessoal do estudante e do responsável legal, CPF, comprovante de residência recente, carteira de vacinação, autorizações exigidas pela rede e, quando for o caso, laudo que comprove deficiência, garantindo atendimento prioritário.

